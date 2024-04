Tijdens de F1 Grand Prix van China werden beide coureurs van Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull, uitgeschakeld. Bij één van de crashes werd Max Verstappen zelfs als de verantwoordelijke aangewezen. Teambaas Laurent Mekies noemt de incidenten "onnodig".

Valtteri Bottas blies in de eerste helft van de wedstrijd op het Shanghai International Circuit zijn power unit op. Het duurde lang om de Kick Sauber-bolide veilig te stellen en dus moest de Safety Car op de baan komen. De race werd aan het eind van ronde 26 weer hervat, maar bij het ingaan van de haarspeldbocht ging het goed fout in het middenveld. Lance Stroll keek naar de binnenkant van de bocht in plaats van voor zich en remde te laat. Daniel Ricciardo werd door de Aston Martin geramd en moest in de pitstraat opgeven vanwege de vele schade. De VCARB 01-bolide van Yuki Tsunoda zou ook de finish niet bereiken. Hij werd in bocht 6 geraakt door de Haas van Kevin Magnussen met een kapot rechterachterwiel tot gevolg.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso wil meer bandensetjes tijdens sprintweekend: "Dit is zonde voor de fans"

Grote gemiste kans voor RB

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack lag de verantwoordelijkheid van de crash waardoor Ricciardo uitviel bij Max Verstappen, degene die als raceleider het tempo mocht bepalen bij de herstart. "Deze situaties ontstaan aan de voorkant," benadrukte de Luxemburger. Mekies vindt dat onzin en denkt dat Stroll en Magnussen, die allebei dan ook bestraft werden, gemakkelijk de crashes hadden kunnen voorkomen. "Volgens mij zag het er onnodig uit," reageerde de Fransman bij Motorsport.com. "Ik hoop dat het eenmalige situaties waren in een gevecht dat verder wel intens was."

OOK INTERESSANT: 'Verstappen beslist na Miami over overstap naar Mercedes, wil Newey en Marko meenemen'

RB hoopte haar voorsprong op Haas uit te breiden in het constructeurskampioenschap, waarin ze strijden om de zesde positie. Ricciardo maakte voor het eerst dit seizoen echt kans op punten, maar Stroll gooide dus roet in het eten. Erg zonde, vindt Mekies. "Onze beide auto's werden door andere deelnemers in een en dezelfde ronde uitgeschakeld, dus dat was natuurlijk een grote gemiste kans. Net voor de Safety Car was Daniel druk aan het zetten op Lewis [Hamilton]. We waren dus sterk qua racepace en we stonden op de juiste banden. Voor ons gevoel had het een fair gevecht kunnen worden met Nico [Hülkenberg] om die positie, maar het is was het is." Het was inderdaad de Duitser die op P10 terechtkwam, waardoor Haas nu niet drie, maar twee punten achter RB ligt.

Gerelateerd