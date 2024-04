Fernando Alonso is van mening dat vanwege het aangepaste sprintraceformat in de Formule 1 bandenmanagement nu allesbepalend is, waardoor er een 'spelletje' ontstaat waarbij iedereen probeert tijdens de eerste en enige vrije training zo min mogelijk meters te maken.

Het sprintformat is in de Formule 1 is voor dit seizoen voor het derde jaar op rij bijgeschaafd. Vandaag de dag is het zo dat er op vrijdag een vrije training van een uur wordt verreden, waarna de kwalificatie voor de sprintrace volgt. Op zaterdagochtend is het dan vervolgens tijd voor de sprintrace zelf, waarna op zaterdagmiddag de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag wordt verreden. Op deze manier is de kwalificatie, net als tijdens de reguliere weekenden, de laatste sessie voor het hoofdevenement. Ook hebben teams dit seizoen de mogelijkheid om na de sprintrace nog aanpassingen aan de auto door te voeren.

Aanpassingen sprintweekend

Omdat er maar een vrije training wordt verreden, hebben de renstallen zeer beperkt de tijd het circuit te verkennen en de juiste afstellingen voor de rest van het weekend te vinden. Maar daarnaast beschikken de teams dit seizoen tijdens sprintweekenden één setje banden minder dan tijdens reguliere weekenden: twaalf in plaats van dertien. Fernando Alonso is van mening dat de teams de toegang tot meer setjes banden zouden moeten krijgen, zodat er tijdens de eerste en enige vrije training in ieder geval zoveel mogelijk meters gemaakt kunnen worden.

Alonso kritisch op sprintformat

"Meer banden in de eerste vrije training zouden goed zijn, omdat het er nu omgaat wie het minste rijdt en de minste banden gebruikt", citeert F1i.com. "Dat is zonde voor de fans. En de sprint: als ze het doen voor de show en het inhalen en je laat ons vervolgens niet racen, kan je het beter niet doen. Je rijdt nu liever niet in VT1, om alle banden levend te houden en je rijdt liever niet in de sprintrace, om geen strafpunten op je licentie op te lopen", doelt hij op het maken van mogelijke overtredingen.

