Volgens Viaplay-analist Tom Coronel was het niet alleen de harde band waardoor Max Verstappen de snelheid verloor. De Dakar-coureur heeft het momentje dat Verstappen het paaltje in de chicane raakt nog eens bekeken en komt tot de conclusie dat er toch wel meer schade was, dan Verstappen misschien zelf door had.

Tijdens de Grand Prix van Miami kwam Verstappen vanaf de pole position als eerste door de bocht door toen de startlichten doofden. Toch ging daar nog wel een hachelijk momentje aan vooraf, waarbij Sergio Pérez bijna zijn teamgenoot van de baan duwde. Uiteindelijk kon de Nederlander redelijk comfortabel de leiding behouden, maar een echt gaatje trekken, dat lukte niet. De snelheid was volgens Verstappen zelf wat moeilijk uit de RB20 te halen dit weekend en in ronde twintig vergaloppeerde Verstappen zichzelf bij de chicane. Hij schoot rechtdoor en nam het paaltje mee. Daarbij kwam de auto kortstondig los van de grond en bij het neerkomen is er schade te zien aan de vloer, voor de linker achterband. Volgens Coronel, die in de nabeschouwing bij Viaplay zijn verhaal doet, is dat de oorzaak van het verlies van snelheid.

Twijfel sloeg toe

Coronel bespreek het momentje: "Dit is toch wel een overstuur-momentje bij het ingaan van de chicane. Dan moet je linksom om het paaltje heen, maar hij twijfelt. Links of rechts? Hij redt het net niet en dan scoort het paaltje." Uiteindelijk nam Verstappen het paaltje mee. "Maar waar het om gaat en dat is wat ik nog even zag bij het inzoomen. Aan de achterkant wordt er een gat in de vloer geslagen. Precies bij de onderkant van het paaltje."

LAP 22 / 57



📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Gat in de vloer geslagen

Daar ligt volgens de analist dan ook de oorzaak van het verlies van snelheid. "Vanaf dit moment was hij alle snelheid kwijt. Begin van de race, zeg ik, was hij twee tienden sneller dan de rest en had hij een comfortabel gaatje, maar hij was niet oppermachtig. De setup had hij niet perfect voor elkaar. Er zijn twee dingen fout gegaan. Dat paaltje was weg, die zag hij niet meer. Hij had schade aan zijn voorvleugel en achtervloerschade, ja dan heb je ook de snelheid niet meer. Je hoorde Max ook zeggen: 'Ik krijg hem niet ingestuurd. Hij duwt zichzelf maar door'", aldus Coronel.

