'Verstappen landt in Engeland: Nederlander wederom op bezoek bij Red Bull-fabriek'
'Verstappen landt in Engeland: Nederlander wederom op bezoek bij Red Bull-fabriek'
Max Verstappen is vandaag met zijn privévliegtuig geland in Engeland. De verwachting is dat de viervoudig wereldkampioen een bezoek zal brengen aan de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Deze opvallende trip vindt plaats te midden van een periode met wisselvallige prestaties op de baan en aanhoudende geruchten over de toekomst van de Nederlander bij de Oostenrijkse renstal.
De reis naar het Verenigd Koninkrijk wordt direct gelinkt aan een waarschijnlijk bezoek aan het hoofdkwartier van Red Bull Racing. Dat de eigenaar van het toestel juist nu bij de fabriek lijkt te verschijnen, is een logische ontwikkeling gezien de huidige sportieve druk op het team. De afgelopen periode werd namelijk gekenmerkt door wisselende resultaten op het circuit, met dan in Spanje wel weer een soort van opsteker in de vorm van de vierde plek. Door de fluctuerende prestaties is er werk aan de winkel voor de formatie om de auto weer optimaal te laten presteren en Verstappen binnenboord te houden.
Exitclausule
Naast de sportieve uitdagingen spelen er ook zaken buiten de baan die de gemoederen in de Formule 1-wereld bezighouden. Er doen al langere tijd geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull Racing. Daarbij wordt veelvuldig gewezen op een speciale exitclausule in het contract van de Limburger. Deze contractuele optie zou de mogelijkheid bieden om de deuren bij zijn huidige werkgever achter zich dicht te trekken als de situatie binnen de organisatie daar aanleiding toe geeft. De fysieke aanwezigheid in Engeland wakkert de gesprekken over een mogelijke overstap of noodzakelijke interne verschuivingen alleen maar verder aan, zeker na al het rumoer rondom de 'geheime' meeting pas in Oostenrijk.
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