close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen in Barcelona

'Verstappen landt in Engeland: Nederlander wederom op bezoek bij Red Bull-fabriek'

Verstappen in Barcelona — Foto: © IMAGO

'Verstappen landt in Engeland: Nederlander wederom op bezoek bij Red Bull-fabriek'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen is vandaag met zijn privévliegtuig geland in Engeland. De verwachting is dat de viervoudig wereldkampioen een bezoek zal brengen aan de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. Deze opvallende trip vindt plaats te midden van een periode met wisselvallige prestaties op de baan en aanhoudende geruchten over de toekomst van de Nederlander bij de Oostenrijkse renstal.

De reis naar het Verenigd Koninkrijk wordt direct gelinkt aan een waarschijnlijk bezoek aan het hoofdkwartier van Red Bull Racing. Dat de eigenaar van het toestel juist nu bij de fabriek lijkt te verschijnen, is een logische ontwikkeling gezien de huidige sportieve druk op het team. De afgelopen periode werd namelijk gekenmerkt door wisselende resultaten op het circuit, met dan in Spanje wel weer een soort van opsteker in de vorm van de vierde plek. Door de fluctuerende prestaties is er werk aan de winkel voor de formatie om de auto weer optimaal te laten presteren en Verstappen binnenboord te houden.

Exitclausule

Naast de sportieve uitdagingen spelen er ook zaken buiten de baan die de gemoederen in de Formule 1-wereld bezighouden. Er doen al langere tijd geruchten de ronde over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull Racing. Daarbij wordt veelvuldig gewezen op een speciale exitclausule in het contract van de Limburger. Deze contractuele optie zou de mogelijkheid bieden om de deuren bij zijn huidige werkgever achter zich dicht te trekken als de situatie binnen de organisatie daar aanleiding toe geeft. De fysieke aanwezigheid in Engeland wakkert de gesprekken over een mogelijke overstap of noodzakelijke interne verschuivingen alleen maar verder aan, zeker na al het rumoer rondom de 'geheime' meeting pas in Oostenrijk.

Gerelateerd

Max Verstappen

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

Saward: 'Red Bull overweegt Verstappen aandelen Racing Bulls te geven'

  • Gisteren 20:01
  • 6
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

  • 1 uur geleden
  • 1
Schumacher: "Verstappen hoort in hetzelfde rijtje als Senna en mijn broer Michael"

Schumacher: "Verstappen hoort in hetzelfde rijtje als Senna en mijn broer Michael"

  • 3 uur geleden
Mol ziet pijnlijke realiteit voor Verstappen: 'Gat van veertig seconden'

Mol ziet pijnlijke realiteit voor Verstappen: 'Gat van veertig seconden'

  • Gisteren 16:45
  • 4
Verstappen en Hadjar pranken hotelgasten in hilarische video: "Begin random te schreeuwen"

Verstappen en Hadjar pranken hotelgasten in hilarische video: "Begin random te schreeuwen"

  • Vandaag 09:21
Villeneuve ziet Red Bull instorten: 'Max is de laatste soldaat die nog over is'

Villeneuve ziet Red Bull instorten: 'Max is de laatste soldaat die nog over is'

  • Vandaag 08:01

Net binnen

12:42
'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'
11:59
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling
11:20
Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat"
10:42
Patrese ziet Leclerc erdoorheen zitten bij Ferrari: "Hij moet Hamilton volgen"
10:00
Schumacher: "Verstappen hoort in hetzelfde rijtje als Senna en mijn broer Michael"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari' Lewis Hamilton

'Hamilton won GP Barcelona-Catalonië door ontdekking tijdens geheime testdag Ferrari'

41 minuten geleden 2
FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling Red Bull Racing

FIA erkent 'verkeerde inschatting': Red Bull het bokje omtrent ADUO-regeling

1 uur geleden 1
Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat" Lewis Hamilton

Wolff grapt over relatie Hamilton met Kim Kardashian: "Misschien helpt dat"

2 uur geleden
Hülkenberg valt op bizarre manier uit in Barcelona: "Nog nooit zoiets gezien" nulscore voor audi

Hülkenberg valt op bizarre manier uit in Barcelona: "Nog nooit zoiets gezien"

15 juni 2026 09:22
Ontdek het op Google Play
x