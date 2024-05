Lando Norris heeft voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een Grand Prix gewonnen. De McLaren-coureur profiteerde optimaal van een safety car-situatie in Miami en wist zo voorbij te gaan aan Max Verstappen, die tweede werd. De derde plek op het podium ging uiteindelijk naar Charles Leclerc. Logan Sargeant viel uit na een crash met Kevin Magnussen.

Verstappen vertrok goed vanaf pole position, maar werd bij de eerste bocht bijna getorpedeerd door teamgenoot Pérez, die te ver doorschoot en uiteindelijk ook een paar plekken verloor. Verstappen kwam goed weg en werd net niet geraakt door zijn collega. De Nederlander trok vervolgens een gaatje en zag hoe Piastri aan Leclerc voorbijging voor de tweede positie. In de beginfase was het vervolgens enigszins rustig qua gevechten, los van het duel tussen Hülkenberg en Hamilton. Wederom had de Mercedes het met een Haas aan de stok. Het leverde een mooie knokpartij op, waarbij beide coureurs er met het met tussen de tanden in gingen. Hamilton kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus, maar kreeg het absoluut niet cadeau.

Verstappen veroorzaakt virtual safety car

Vervolgens ontstond er een gevecht in de voorkant van het veld tussen de auto's van McLaren, Ferrari en één van Red Bull, namelijk die van Pérez. Leclerc bleef binnen de DRS van Piastri, terwijl Pérez de bolide van Norris in z'n spiegels steeds groter zag worden. De Mexicaan anticipeerde door voor een undercut te kiezen en dus naar binnen te duiken voor een bandenwissel. Hij kwam als tiende weer terug op de baan, maar hoopte hier later profijt van te hebben. Verstappen raakte vervolgens een paaltje, die hij volledig uit de grond trok en enkele tientallen meters meenam over het circuit. Het leverde een korte virtual safety car op, waar menig team op inhaakte met een pitstop. Verstappen hield geen schade over aan het voorval, maar kon zelf ook niet profiteren van de tijdelijk kortere pitstoptijd.

Het bijna-incident bij de start tussen Verstappen en Pérez

Safety car na crash, Norris neemt leiding van Verstappen over

In ronde 29 kregen de coureurs nog een kans om te profiteren van een kortere pitstoptijd, want er kwam een safety car op de baan na een crash tussen Magnussen en Sargeant. Eerstgenoemde ontving hier een tijdstraf van tien seconden voor. Norris profiteerde maximaal en kon de leiding overnemen van Verstappen via zijn goedkope pitstop. Het gebeurde allemaal wat rommelig, maar dat kon Norris gestolen worden. Hij mocht de herstart leiden en deed dit met succes. Hij wist Verstappen achter zich te houden en zag hoe Leclerc de aansluiting vond aan de achterkant van de Nederlander. Vervolgens wist Norris zelfs het gaatje richting Verstappen verder uit te bouwen en mocht hij serieus gaan nadenken over de allereerste Grand Prix-zege uit zijn carrière.

Piastri botst met Sainz, Norris loopt uit

Daarachter ontstond een heftig gevecht tussen Sainz en Piastri, met een touché - en een nieuwe voorvleugel voor de Australiër - tot gevolg, terwijl ook Pérez en Hamilton kansen zagen om hogerop te komen. Verstappen bleef daarentegen worstelen met z'n auto en zag zijn achterstand richting Norris verder oplopen. De regerend wereldkampioen kon er gewoonweg niet meer uit persen en leek de zege op te moeten geven. Leclerc daarentegen kwam stapvoets dichterbij aan Verstappen in de slotfase van de wedstrijd.

Norris wint eerste Grand Prix uit Formule 1-carrière

Norris mocht zich uiteindelijk de winnaar van de Grand Prix van Miami te noemen. De Brit pakte hiermee ook gelijk zijn allereerste overwinning sinds zijn debuut in de Formule 1. Verstappen werd tweede, want Leclerc kon uiteindelijk geen bedreiging meer vormen. De Ferrari kwam als derde over de streep, gevolgd door Sainz, Pérez, Hamilton, Tsunoda, Russell, Alonso en Ocon.

