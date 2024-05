Tijdens de Drivers Parade in aanloop naar de Grand Prix van Miami, stond Lando Norris nog wat te kletsen met Max Verstappen en Carlos Sainz. Uit de gebaren die de McLaren-coureur maakte, viel op te maken dat het gesprek hoogstwaarschijnlijk ging over zijn 'ongelukje' tijdens zijn bezoek aan Amsterdam tijdens Koningsdag.

Norris bracht tijdens Koningsdag een bezoek aan Nederland en nam samen met goede vriend Martijn Garritsen, beter bekend als DJ Martin Garrix, deel aan de festiviteiten in Amsterdam. Norris werd door menig fan al snel opgemerkt en beelden van de feestvierende McLaren-coureur gingen dan ook razendsnel het internet over. Op enkele van die beelden was te zien hoe Norris met een bebloed verband in z'n gezicht op een boot in de Amsterdamse grachten zat. Achteraf, zo verklaarde hij zelf, bleek het te gaan om een snee in zijn neus, die hij opliep door een gebroken glas. Verstappen wilde het verhaal nog wel eens uitgebreid horen van Norris, want op onderstaande beelden lijkt Norris aan Verstappen te illustreren hoe het nou zo mis heeft kunnen gaan tijdens Koningsdag. Sainz stond het verhaal al lachend aan te horen. Een fan filmde het onderonsje en deelde de beelden hiervan op social media.

