Kevin Magnussen is tijdens het raceweekend in Miami tegen dusdanig veel strafpunten aangelopen, dat de Haas-coureur serieus op moet gaan passen voor een schorsing. De teller staat inmiddels op tien voor de Deen.

Het raceweekend in Miami is er voor Kevin Magnussen een om snel te vergeten. Tijdens de sprintrace op zaterdag kreeg de Haas-coureur maar liefst vier tijdstraffen - in totaal goed voor 35 seconden - vanwege meerdere overtredingen in het gevecht met Lewis Hamilton. De Deen moest zich vervolgens melden bij de wedstrijdleiding, omdat er onderzocht werd of hij "onsportief gedrag" had vertoond, iets waar zware sancties op staan in de Formule 1. Met dit vermeende vergrijp kwam hij weg, maar wel werden er drie strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven voor de begane overtredingen.

Vijf strafpunten voor Magnussen in Miami

Daarmee kwam de teller op acht, waar twaalf verzamelde strafpunten binnen een periode van twaalf maanden, één raceweekend schorsing betekent in de Formule 1. Maar dan zijn we er nog niet. Tijdens de Grand Prix van zondag kreeg Magnussen opnieuw twee strafpunten opgelegd, omdat hij in de ogen van de wedstrijdleiding als verantwoordelijke werd gezien voor de crash met Logan Sargeant. Na afloop van de race kreeg hij daarnaast een tijdstraf van twintig seconden, omdat hij de pitstraat inreed zonder daadwerkelijk een pitstop te maken tijdens een safety car-periode. Het raceweekend van de Deen was dus goed voor in totaal maar liefst 65 seconden tijdstraf en vijf strafpunten op zijn superlicentie.

Waken voor een schorsing

Magnussen begeeft zich zodoende in een vervelende situatie. De eerste strafpunten op zijn superlicentie verlopen pas op 9 maart in 2025 (opgelopen in Saudi-Arabië, 2024), wat betekent dat de 31-jarige coureur bijna een jaar lang geen strafpunten meer op mag lopen, wil hij een schorsing voorkomen. Het zou de eerste keer zijn dat een Formule 1-coureur daadwerkelijk wordt geschorst sinds de introductie van het huidige strafpuntensysteem.

Overzicht overtredingen Magnussen in Miami

De baan verlaten en een voordeel behalen (sprintrace): tien seconden tijdstraf

De baan verlaten en een voordeel behalen (sprintrace): tien seconden tijdstraf en drie strafpunten

Meerdere keren zonder goede reden de baan verlaten (sprintrace): vijf seconden tijdstraf

Crash veroorzaken met Sargeant (Grand Prix): tien seconden tijdstraf en twee strafpunten

De pitstraat betreden zonder pitstop te maken (Grand Prix): twintig seconden tijdstraf

Hoe werkt het strafpuntensysteem in de Formule 1

Dat strafpuntensysteem werkt trouwens als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding vorig jaar geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten, omdat deze ook werden uitgedeeld als een coureur bijvoorbeeld te vaak naast de baan terechtkwam.

