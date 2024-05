Lewis Hamilton en Kevin Magnussen kregen het flink aan de stok met elkaar tijdens de F1 Sprint van Miami. En dat is een understatement, want Magnussen vocht zelfs zó hard, dat hij maar liefst vier tijdstraffen aan zijn broek kreeg. Dat leek hem echter weinig te interesseren en naar afloop verklaarde hij waarom: Magnussen pakte 'bewust' de straffen om Hamilton zo lang mogelijk op te houden.

Magnussen begon de sprintrace in Florida vanaf de veertiende positie, terwijl Hamilton de verkorte race vanaf de twaalfde plek mocht aanvangen. De rollen werden echter al vrij snel omgedraaid en Magnussen kwam pal achter teamgenoot Nico Hülkenberg te zitten. Omdat hij de DRS kreeg van zijn Duitse collega, kon hij Hamilton en Yuki Tsunoda van zich af houden en Hülkenberg beschermen tegen puntverlies. "Ik zat in een zeer goede positie achter Nico. In het begin van de race won ik veel posities en vond ik mezelf terug op plek acht. Ik verdedigde goed tegen Lewis [Hamilton, red.] omdat ik de DRS had van Nico en een goede pace", zo vertelde Magnussen na afloop bij Sky Sports F1. Maar het ging mis toen de Deen zijn joker verloor. Hij raakte zijn DRS ten opzichte van Hülkenberg kwijt.

Magnussen moest 'het spel spelen'

"Nico sneed de chicane af en toen verloor ik de DRS. Nico had hem aan mij terug kunnen geven en dan zouden we makkelijk P7 en P8 zijn geworden. Maar in plaats daarvan was ik plots erg kwetsbaar richting Lewis", zo vertelt Magnussen, die vervolgens zijn strategie om moest gooien en de dirty boy ging spelen. Dat er tijdstraffen gingen volgen, had hij eigenlijk al wel ingecalculeerd. "Al die straffen waren volledig verdiend, daar is geen twijfel over. Maar ik moest het spel weer gaan spelen", zo zegt Magnussen, doelend op het feit dat hij zich moest gaan opofferen voor een puntenklassering voor zijn teamgenoot.

Alle remmen los in gevecht met Hamilton

Vanaf dat moment gooide Magnussen al zijn principes overboord en gingen alle remmen los. "Ik begon als een gek met hem [Hamilton, red.] te vechten en ik moest een gat creëren zoals ik dat ook deed in Jeddah. Ik begon stomme tactieken te gebruiken waar ik eigenlijk niet van houd, maar aan het einde van de dag heb ik wel mijn taak als teamspeler vervuld. Nico heeft zijn punten gescoord omdat ik een gat voor hem trok, waardoor Lewis en Tsunoda hem niet konden pakken. Niet de manier waarop ik graag race, absoluut niet, maar het was wat ik vandaag moest doen", aldus een uiterst eerlijke Magnussen, die uiteindelijk maar liefst 35 seconden aan verschillende tijdstraffen kreeg opgelegd.

