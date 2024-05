Max Verstappen heeft de sprintrace voor de F1 Grand Prix van Miami weten te winnen. De Nederlander vertrok vanaf pole en zag deze positie nooit serieus in gevaar komen. Hij finishte voor Charles Leclerc en Sergio Pérez. Daniel Ricciardo kwam knap als vierde over de streep, terwijl Lance Stroll en Lando Norris uitvielen na een incident bij de start. Lewis Hamilton moest een titanenstrijd zien te overleven, maar finishte uiteindelijk als achtste. Later zou hij helaas nog flinke tijdstraf krijgen, waardoor hij geen punten ontvangt.

Verstappen mocht vanaf pole beginnen aan deze sprintrace in Miami. De Nederlander kwam goed weg, maar dat gold ook voor nummer twee Leclerc, die heel even aan de Red Bull voorbij leek te steken, maar voor het ingaan van de eerste bocht toch even eieren voor z'n geld koos. In diezelfde bocht ging het mis bij Norris en Stroll, die geraakt werden na een agressieve inhaalactie aan de binnenkant van Hamilton. Er was te weinig ruimte, waardoor Alonso tegen Stroll werd aangeduwd en de Canadees tikte op zijn beurt weer de McLaren van Norris aan. Het resulteerde in een safety car en twee uitvallers. Verstappen mocht de herstart leiden, gevolgd door Leclerc en Ricciardo.

Ricciardo en Magnussen verdedigen met mes tussen de tanden

Verstappen ging precies op het juiste moment op het gas en wist een klein gaatje te trekken richting de Ferrari achter hem. Pérez ging vervolgens aan Ricciardo voorbij, maar wist de Australiër niet uit zijn DRS te rijden, wat de Racing Bull weer hielp om Sainz achter zich te houden. Maar zo halverwege de Sprint wist Pérez zich los te rijden, waardoor de uitdaging voor Ricciardo een stuk groter werd. Echter, The Honeybadger liet zien nog wel een behoorlijk potje te kunnen sturen en verdedigde met hand en tand. Dat verdedigen deed ook Magnussen ten opzichte van Hamilton, in de strijd om plek acht. De Deen nam een shortcut, waarvoor hij uiteindelijk een tien seconden tijdstraf kreeg, en reed vervolgens ook nog tegen de Mercedes aan. In de tussentijd sloot Tsunoda rustig aan bij Hamilton en deed Piastri dat op zijn beurt bij Sainz. Het resulteerde in smakelijke gevechten tussen de verschillende heren.

Verstappen wint, Hamilton en Ricciardo knokken

Tsunoda leek de grote profiteur te worden van de strijd tussen Hamilton en Magnussen. De Japanner won twee plekken en leek achtste te gaan worden maar in de absolute slotfase was daar toch Hamilton weer. De Brit moest deze Sprint werkelijk vechten als een leeuw, maar finishte uiteindelijk wel als achtste. Tsunoda werd negende. Ricciardo wist Sainz helemaal tot het einde achter zich te houden en finishte bijzonder knap als vierde. Verstappen won de race met een kleine voorsprong op Leclerc en zag teamgenoot Pérez als derde over de streep komen. Magnussen kreeg uiteindelijk in totaal 35 seconden tijdstraf vanwege alle gebeurtenissen tussen hem en Hamilton. Ook de zevenvoudig wereldkampioen werd uiteindelijk nog gestraft: hij kreeg 20 seconden tijdstraf nadat hij te hard had gereden in de pitstraat tijdens de safety car. Enorme zuur, want hierdoor viel Hamilton buiten de punten en waren zijn intense gevechten uiteindelijk voor niets.

