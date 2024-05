McLaren-teambaas Andrea Stella vindt het rijgedrag van Kevin Magnussen tijdens de sprintrace in Miami onacceptabel en vindt dat het "onmiddellijk moet worden aangepakt." De Haas-coureur werd in negentien ronden vier keer bestraft.

De sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van Miami telde slechts negentien ronden, maar dat was voor Kevin Magnussen genoeg om in totaal tegen een tijdstraf van 35 seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie aan te lopen. De Haas-coureur sneed in gevecht met Lewis Hamilton onder andere een chicane af, en dwong de Mercedes-coureur twee keer naast de baan in een poging een gat te creëren voor teammaat Nico Hülkenberg, zodat de Duitser - rijdend op P8 - het laatste te verdienen punt voor het team binnen kon slepen.

Geen verdere acties tegen Magnussen

Na afloop van de sprintrace moest Magnussen zich melden bij de stewards, omdat er werd gekeken of hij zich schuldig had gemaakt aan "onsportief gedrag", een vergrijp waar zware straffen op staan in de Formule 1. De stewards besloten na een lange meeting echter dat er geen verdere acties vereist waren: "Ondanks dat we het niet eens zijn met de manier waarom auto 20 reed vandaag - met name de verschillende overtredingen waarbij hij de baan verliet - denken we niet dat deze acties het niveau van onsportief gedrag behaalden", klonk het onder andere. Wel gaat de FIA kijken of er in de toekomst zwaardere straffen moet volgen voor rijders die in dezelfde sessie meerdere overtredingen begaan.

Woedende reactie Stella

Waar Hamilton na afloop liet optekenen wel te kunnen genieten van het harde gevecht met Magnussen, is McLaren-teambaas Andrea Stella een stuk minder gecharmeerd: "Voor mij is deze zaak vrij eenvoudig, omdat we een geval hebben van opzettelijk gedrag, waarbij een andere deelnemer beschadigd werd", klinkt het tegenover de aanwezige media. "Dit gedrag wordt zowel binnen dezelfde race als binnen hetzelfde seizoen herhaald. Hoe kunnen straffen dan cumulatief zijn? Ze moeten exponentieel zijn. Misschien moet je een weekend thuisblijven bij je familie, nadenken over je sportiviteit en dan terugkomen. En als we zien dat je loyaal, eerlijk en sportief bent tegenover je medecoureurs, dan kan je in deze business blijven. Dit moet onmiddellijk worden aangepakt."

