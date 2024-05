Het team van Audi wordt veelvuldig in verband gebracht met de diensten van Carlos Sainz en de Spaanse coureur staat er sowieso goed op bij een hoop teams in de huidige coureursmarkt. Vanuit het team van Audi geeft men nu eindelijk toe dat men in Sainz een goede optie ziet voor naast Nico Hülkenberg.

Sainz is voorlopig uitstekend begonnen aan het huidige Formule 1-seizoen. De Madrileen doet het prima, schreef een race op zijn naam en levert een volle kluif aan Charles Leclerc. Sainz wekt indruk, maar zit desalniettemin volgend seizoen zonder zitje. Ferrari besloot hem aan de kant te schuiven om Lewis Hamilton naar het team te halen. Natuurlijk is er zeker de nodige interesse voor de diensten van Sainz. Voorlopig is er echter nog niks concreet en wordt er vooral op de achtergrond door Sainz en zijn entourage gesproken met verschillende teams. Hij wordt onder meer in verband gebracht met Aston Martin, Audi, Mercedes en Red Bull Racing, maar veel duidelijk is er nog niet.

Topcoureur beschikbaar

Met name het aanstaande team van Audi lijkt heel geïnteresseerd te zijn in de diensten van de Madrileen, al sprak men zich daar nog niet echt over uit. Tot nu, want Allesandro Alunni Bravi, algemeen directeur van Sauber Group, geeft nu wel toe dat Sainz een topkandidaat is: "Iedereen weet dat er een topcoureur beschikbaar is op de markt, dat is Carlos Sainz. Ik denk dat iedereen Carlos graag aan boord zou willen hebben. Hij is een van de beste coureurs. Hij laat zien dat hij zeer volwassen is, een goede coureur om de auto te ontwikkelen en het team te helpen bij de ontwikkeling. Tegelijkertijd is hij zeer consistent, zeer sterk in zowel de kwalificatie als de race. Ik denk dat Ferrari in hem een van de beste coureurs heeft", vertelt hij aan Motorsport.com.

Verschillende factoren

Inmiddels is natuurlijk Nico Hülkenberg al binnen bij de formatie vanaf 2025, maar wacht men nog met het binnenhalen van de tweede coureur. Er zijn genoeg opties beschikbaar en Audi laat zich volgens Bravi niet overhaasten: "We weten ook dat de rijdersmarkt niet alleen van onszelf afhangt. Het hangt af van verschillende factoren en er zijn veel teams in gesprek met coureurs. Ik denk dat er verschillende opties zijn voor ons team. We gaan evalueren, maar nu we Nico hebben aangekondigd is er geen haast om deze keuze te maken. We staan nog helemaal aan het begin."

