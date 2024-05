Afgelopen weekend was Brands Hatch in het Britse Kent gastheer van de seizoensopener van de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS, een van de grootste GT3-kampioenschappen. Thierry Vermeulen reed samen met Giacomo Altoè naar het podium in de door Verstappen.com-gesteunde Ferrari.

Altoè had zich als zesde gekwalificeerd voor de eerste één-uursrace. Na de rijderswissel halverwege de wedstrijd kwam Vermeulen als vijfde de baan weer op en de Nederlander kwam op diezelfde positie ook over de streep. Het duo in de Ferrari 296 GT3 die wordt gerund door Emil Frey Racing, werd echter geklasseerd als elfde na een tijdstraf van vijf seconden, aangezien Altoè de Garage 59-McLaren van Tom Gamble op het gras had geduwd in de openingsronde. De tweede race verliep veel beter. Vermeulen mocht vanaf de derde plek beginnen en wederom maakten ze een rappe pitstop mee. Altoè kwam als tweede de baan op en bleef foutloos op podiumkoers, nog geen drie seconden achter racewinnaars Lucas Auer en Maro Engel.

Jammer van tijdstraf

"Ik ben erg blij met ons eerste podium van het seizoen en blij om dat al tijdens het eerste GT World Challenge-weekend van het seizoen te scoren," begon Vermeulen bij Verstappen.com. "We hebben er heel hard voor gewerkt en dit is precies hoe we het seizoen wilden beginnen. Het was jammer van de tijdstraf in Race 1, waardoor we P11 eindigden in plaats van P5, met het oog op het kampioenschap. We hebben het goedgemaakt in Race 2, waar we een goede eerste stint hadden en de derde positie behielden."

© SRO (Jakob Ebrey)

Goed tempo

"Na een goede coureurswissel bracht Giacomo de auto op P2 aan de finish," vervolgde Vermeulen. "De race was vrij rechttoe rechtaan en we hadden een goed tempo. Ik ben enorm trots om P2 te finishen. Voor de volgende races moeten we natuurlijk aan een aantal kleine dingen blijven werken en hopelijk kunnen we dit soort resultaten voortzetten, maar ik ben erg trots op iedereen die eraan heeft bijgedragen. Dus bedankt aan iedereen."

Ook Max Verstappen zelf hield de GT World Challenge-race op Brands Hatch goed in de gaten net voor de Grand Prix van Miami.

my favorite ipad child, max verstappen, watching the gt world race before his own!! 😭 pic.twitter.com/QpqaVA98Xm — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 5, 2024

