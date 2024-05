Max Verstappen moest zondag voor de tweede keer dit seizoen buigen tijdens een Grand Prix en inmiddels lijkt er daardoor een soort patroon te ontstaan onder de coureurs die hem weten te verslaan: zij hadden namelijk telkens last van een soort blessure. Dat is ook bij David Croft opgevallen.

Verstappen begon de Grand Prix van Miami vanaf pole position en na het ternauwernood ontwijken van teamgenoot Pérez bij de start, leek het erop dat de Nederlander op weg kon naar zijn vijfde zege van dit seizoen. Dat liep echter toch wat anders, want na een safety car-situatie door een crash van Logan Sargeant en Kevin Magnussen kwam de drievoudig wereldkampioen plotseling terecht achter Norris. De McLaren-coureur was pijlsnel op het circuit van Miami en reed onverstoord richting zijn eerste Formule 1-zege ooit.

Manier Verstappen te verslaan

Sky Sports-verslaggever Croft heeft door de zege van Norris gezien hoe het mogelijk is om Verstappen te verslaan: "We realiseren ons nu het geheim in het verslaan van Verstappen. Verwijder een blindedarm, zorg voor een blessure aan je neus. Een operatie of blessure is de manier om Verstappen te verslaan in de Formule 1", lacht de analist. "Er zullen nu coureurs gaan zijn die zeggen dat ze een zere arm hebben of een beetje aan het verkrampen zijn. Het is een beetje zoals de vroegere dagen met Nigel Mansell."

Schade aan Red Bull

Aan het begin van de Grand Prix was het Verstappen die een zeldzaam foutje maakte. De wereldkampioen moest noodgedwongen een chicane afsnijden en reed daardoor een paaltje omver. Daar liep hij schade op aan zijn vloer en er werd gesuggereerd dat dit ervoor zorgde dat Norris op zondag in Miami kon winnen: "Ik denk dat McLaren alsnog meer snelheid had richting het einde. Ik sprak met Andrea Stella en ze dachten dat ze - zelfs zonder de safety car - geloofden dat Lando's rondetijden genoeg waren om aan het einde van de race mee te doen om de zege."

