Lewis Hamilton is blij met zijn zesde plaats tijdens de F1 Grand Prix van Miami, die hem deels door het wegvallen van Oscar Piastri in de schoot werd geworpen. Toch moest Hamilton voor zijn eigen plek vechten, waarbij de Brit bijna dacht 'dat zijn race' na een specifiek duel met Nico Hülkenberg afgelopen was.

Na de race in Miami blikte Hamilton, die de top vijf niet goed genoeg bij kon houden in Miami en ook net niet kon profiteren van de tijdstraf van Carlos Sainz na de race, tegenover Sky Sports terug op zijn zesde plaats in Miami. "Het team heeft heel goed werk neergezet. Ik ben heel erg blij met de set-up. We lijken dat probleem eindelijk te hebben opgelost of hebben het in ieder geval iets beter voor elkaar."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton klaagt over paaltje dat Verstappen los heeft gereden: 'Onmogelijk om kerbstones te zien'

Hamilton zag race tijdens duel met Hülkenberg bijna ten einde komen

Volgens Hamilton had hij, net zoals tijdens de sprintrace, weer veel leuke duels die hij uit kon vechten, maar bij het duel tegen Nico Hülkenberg was het bijna fout afgelopen. "Het was fijn om naar voren te kunnen komen en een paar goede gevechten te hebben met een paar rijders. Bij een van die gevechten leek het er even op dat de race tot een einde zou komen. Dat werd wel heel nauw. Het rare is dat ik mij op dat moment het meest kalm voelde, ik weet ook niet waarom. Aan het einde kwam ik dichter bij de Red Bull. Het voelde geweldig om de Ferrari en de Red Bull op niet al te grote afstand te kunnen zien. Het was uitdagend."

OOK INTERESSANT: Statistieken GP Miami: Norris qua race pace niet te verslaan, Aston Martin teleurstellend

Hamilton blij voor Norris na zege in Miami

Na afloop was het duidelijk dat veel coureurs blij waren voor Lando Norris, die zijn eerste F1-zege boekte door de race in Miami te winnen. Ook Hamilton liet merken dat hij het Norris gunt. "Ik ben heel erg blij voor Norris. Ik heb net tegen hem gezegd dat hij vannacht [in Miami] moet blijven. Hij gaat zijn vlucht veranderen. Dat moet wel, hij heeft net een race gewonnen. Het is zo bijzonder wanneer je je eerste Grand Prix wint."

Gerelateerd