Lewis Hamilton was niet te spreken het paaltje dat Max Verstappen tijden de Grand Prix van Miami had losgereden. De zevenvoudig kampioen klaagde namelijk op de boordradio dat de chicane zonder het desbetreffende paaltje niet te zien is.

De Grand Prix van Miami zorgt in ieder geval voor een boel spektakel. Zo zijn er diverse knokpartijen op de baan te bespeuren, maar ook aan de kop van het veld, waar Verstappen initieel aan de leiding lag, ging het even mis. Verstappen kon zijn RB20 in bocht veertien niet genoeg meer afremmen en moest daarom de chicane doorsteken, hierbij kwam hij alleen wel tegen het paaltje aan, wat vervolgens even werd meegenomen. Bij het opgaan van het rechte stuk viel het paaltje vervolgens van de auto af en middels een VSC is de situatie opgelost.

Artikel gaat verder onder video

Paaltje

Het momentje zorgde voor wat verwarring bij de Limburger. Die direct aan het team vroeg om te controleren of er schade was aan de voorvleugel. Dat bleek er niet te zijn, maar de race gaat vervolgens wel verder zonder de desbetreffende paal in de chicane. Het zorgt ervoor dat Hamilton de bocht wat lastiger kan inschatten, want over de boordradio riep hij: "Het is nu onmogelijk om de kerbstones te zien in de chicane." De wedstrijdleiding kan tijdens de race natuurlijk niet de baan repareren en dus zal de zevenvoudig kampioen andere herkenningspunten moeten gaan zoeken.

LAP 22 / 57



📻: "Yeah, I hit that cone in Turn 15, check the front wing!"



It's been plain sailing so far for Max, but he makes a mistake out front and goes over the chicane! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IXsVdfrX3p — Formula 1 (@F1) May 5, 2024

Gerelateerd