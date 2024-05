Lando Norris wist zondag zijn allereerste overwinning uit zijn Formule 1-loopbaan te pakken en de Britse coureur deed dat onder toeziend oog van Donald Trump, de voormalige president van de Verenigde Staten. Het is nu na afloop Trump die "claimt" dat Norris de zege pakte door zijn bezoekje aan de pitbox voorafgaand aan de race.

Door een crash van Kevin Magnussen en Logan Sargeant kwam de safety car halverwege de Grand Prix van Miami de baan op en dat kwam wedstrijdleider Max Verstappen belabberd uit. Het betekende uiteindelijk dat Norris aan de leiding van de Grand Prix ging. Bij de herstart wist hij Verstappen achter zich te houden en vanaf dat moment kon hij met zijn uitstekende pace wegrijden van de regerend wereldkampioen. Uiteindelijk kwam hij eigenlijk nimmer meer in de problemen, bouwde hij zijn voorsprong uit en zag hij zijn lang gekoesterde droom uitkomen: het winnen van een Grand Prix op het allerhoogste niveau van de motorsport.

Trump "claimt" zege

Na afloop van de race is het voormalig president Trump die ook de aandacht op zich eist. De markante politicus was zondag voorafgaand aan de race aanwezig in de pitbox bij Norris en pakte - zoals we van hem mogen verwachten - na afloop van Norris zijn zege online een hoofdrol: "Het was een grote eer om mijn vrienden van McLaren de grote Miami Formule 1-race te zien winnen. Het was de auto die ik voorafgaand aan de race heb gezocht en goedgekeurd. Dat is wat we nodig hebben in ons land: winnen!", zo lijkt Trump te suggereren dat de overwinning van Norris door zijn "goedkeuring" kwam.

Woorden Norris

Dat sluit ook aan bij eerdere woorden van de Brit over de voormalig president: "Hij zei dat hij mij geluk bracht omdat ik heb gewonnen, dus ik weet niet of hij nu naar meer races komt. Er waren dit weekend heel veel speciale en coole mensen. Donald is iemand waar je op veel manieren respect voor moet hebben. Als zo iemand erkent wat je kan doen en de werkethiek erkent die erin gaat zitten, moet je daar dankbaar voor zijn. Het was een mooi moment, meer niet", zo liet de McLaren-coureur op zondag weten.

