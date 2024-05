McLaren won afgelopen zondag in Miami voor het eerst een F1 Grand Prix sinds de introductie van deze technische reglementen in 2022. Zak Brown wil het gat naar Red Bull Racing verder dichten en volgens hem vergt dat niet alleen een topcoureur, maar ook een topontwerper.

Het team uit Woking maakt momenteel haar beste Formule 1-seizoen in elf jaar mee. McLaren ligt derde in het constructeurskampioenschap en lijkt qua prestaties Ferrari mogelijk voorbij te gaan en dichterbij Red Bull te komen. Brown denkt dat ze de ingrediënten hebben om over niet al te lange tijd te vechten voor wereldkampioenschappen. Hij heeft een topcoureur in Lando Norris, een sterke jongeling in Oscar Piastri die met het weekend sneller wordt, en de papaya-kleurige bolides worden steeds maar rapper.

Complimenten voor Verstappen

"Uiteindelijk heb je beiden nodig," antwoordde Brown op de vraag bij de Beyond the Grid-podcast of hij liever een topontwerper of een topcoureur bij McLaren wil hebben. "Ik denk dat je niet zonder een topcoureur gaat winnen, dus je hebt beiden nodig, maar het begint bij de auto. Er zijn zes of zeven coureurs op de grid die wereldkampioen kunnen worden in de Red Bull, en zo goed als Max is - hij is een van de beste ooit - denk ik niet dat hij vandaag het wereldkampioenschap zou winnen in een andere auto afgezien van de Red Bull. Maar kijk naar het verschil met Sergio Pérez, die een uitstekende coureur is en op bepaalde dagen het tempo van Max kan volgen. Maar je hebt dus beiden nodig, want hoe dichter het veld bij elkaar komt - en Max doet [vooraan] iets heel speciaals, maar kijk naar P2, P3, P4 en P5 wat constant weer anders is - dan kan de rijder het verschil maken.

De Amerikaan heeft vertrouwen in zijn technische afdeling en denkt dat ze het gat naar Red Bull kunnen dichten en dat hij de diensten van Newey niet nodig zal hebben: "Hij is ongetwijfeld de meest succesvolle ontwerper aller tijden. Maar ik ben zeer tevreden met het team dat we hebben. Het is fascinerend om te zien dat hij vertrokken is. Ik denk dat hij in de Formule 1 zal blijven. Hij heeft een passie voor de sport. Ik geloof niet dat hij er klaar mee is," zo sloot de McLaren-CEO af.

