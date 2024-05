Adrian Newey vertrekt aan het einde van dit jaar definitief bij Red Bull Racing, waar hij grote successen heeft geboekt. McLaren CEO Zak Brown stelt dat 'de meest succesvolle ontwerper van F1' niet op belangstelling van McLaren hoeft te rekenen.

Vorige week werd het nieuws officieel dat Newey vanaf 2025 vrij is om te gaan en staan waar hij wil en de rest van 2024 vooral bezig zal zijn met de Hypercar van Red Bull en af en toe raceweekenden zal bijwonen. De ontwerper zorgde met zijn auto's voor vier titels van Sebastian Vettel en drie titels van Max Verstappen. Laatstgenoemde maakt dit seizoen een grote kans om zijn vierde titel te veroveren, alhoewel er wordt gezegd dat de RB20 vooral het werk is van Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull. De vraag is nu vooral waar de toekomst van Newey ligt, die vanaf 2025 al bij een ander F1-team werkzaam kan zijn.

Toekomst Newey niet bij McLaren?

In de podcast Beyond the Grid zegt Brown dat Newey in ieder geval niet op interesse vanuit McLaren hoeft te rekenen en hij zich op teams als Ferrari, Aston Martin en wellicht Mercedes kan gaan richten. "Hij is ongetwijfeld de meest succesvolle ontwerper aller tijden. Maar ik ben zeer tevreden met het team dat we hebben. Het is fascinerend om te zien dat hij vertrokken is. Ik denk dat hij in de Formule 1 zal blijven. Hij heeft een passie voor de sport. Ik geloof niet dat hij er klaar mee is.”

Brown ziet Newey naar andere raceklasse gaan

Brown komt vervolgens echter met een opvallende optie voor Newey: een andere raceklasse. "Veel mensen weten misschien niet dat hij ervaring heeft in IndyCar. Zijn relatie met Bobby Rahal is ontstaan bij Jaguar. Dus ik denk dat hij IndyCar wel interessant vindt. Wat ik met zekerheid kan zeggen, is dat hij nog niet klaar is met autosport. Waar hij uiteindelijk terechtkomt, wie weet?" Voor nu zal Newey, zoals hij zelf ook al heeft aangegeven, vooral op zoek zijn naar wat meer rust in zijn leven.

