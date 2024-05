Nadat Adrian Newey zijn vertrek bij Red Bull Racing aankondigde, regende het complimenten aan het adres van de ontwerper. Hoewel het cv van de 65-jarige Brit natuurlijk al genoeg vertelt, had Newey zelf, al die loftrompetten niet verwacht.

De rol van de ontwerper is er voornamelijk ééntje achter de schermen. De Brit was veelvuldig te zien op de startgrid, om andere bolides te inspecteren. Toch gaat het succes voornamelijk naar het team en de coureur toe en dat vindt Newey dan ook prima. Sinds bekend is dat de Brit vertrekt bij Red Bull Racing, wordt voornamelijk zijn rol in de spotlight gezet en al die erkenning, zag hij niet helemaal aankomen.

Newey verrast

In gesprek met Sky Sports F1 reageert Newey op alle complimenten die hij heeft gekregen. "Verrast, om eerlijk te zijn. Ik doe al sinds mijn jeugd het werk dat ik altijd al wilde doen. Dat is mijn passie en ik geniet ervan om samen te werken met de coureurs, de engineers en het team, alle andere monteurs, de fabriek, enzovoort", legt hij uit. Voor de Brit is het simpelweg zijn passie, waar hij zijn werk van heeft mogen maken.

Newey denkt er nooit over na

Toch kan niet ontkend worden dat Newey nu eenmaal erg succesvol is in zijn expertise en daar worden de schouderklopjes voor uitgedeeld. Toch blijft Newey daar redelijk nuchter onder, want hij doet het niet voor het applaus. "Dat [werken met het team red.] is wat me doet opstaan en wat me motiveert. De andere kant van het verhaal is iets dat erbij hoort, maar waar ik nooit over nadenk. Dus het was een beetje een schok en een verrassing", aldus Newey.

