Het team van Ferrari heeft donderdag uitgekozen om de nieuwe updates op de SF-24 te testen. Vanuit het Italiaanse Formu1a.uno duiken er echter ook foto's op van de spatborden die de FIA om den duur wil gaan gebruiken om de spray achter de auto's te verminderen.

Het Italiaanse team heeft het weekend in Italië uitgekozen om de eerste echte grote updates te introduceren. Om het pakket te testen heeft het team een zogeheten filmdag ingelast. Daardoor mag er 100 kilometer worden afgelegd in de 'nieuwe' bolide. Toch is het nieuwe pakket niet het enige dat Ferrari test, zo zijn ook de spatborden te zien.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner houdt toch wel rekening met sterk McLaren: "Interessant om te zien"

Filmdag Ferrari in Imola

Het Italiaanse medium meldt dat de donderdag nog niet wordt ingezet om de 2.0-versie van de SF-24 te testen. Vandaag wordt vooral het proefballonnetje van de FIA getest met de spatborden. Het idee is om de spray achter de auto's aanzienlijk te verminderen, waarbij het zicht een stuk beter moet worden tijdens regenraces. Het idee was eerder ook al door Mercedes getest op Silverstone, ook McLaren heeft met de techniek kunnen rijden.

OOK INTERESSANT: Circuit Imola vervangt uitloopstroken door grindbakken

Gerelateerd