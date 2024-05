Het 'kindje' van Adrian Newey, de RB17-Hypercar, gaat haar debuut maken tijdens het in juli georganiseerde Goodwood Festival of Speed. Het project is aan de ontwerper toegekend, aangezien hij altijd al een straatauto wilde ontwerpen.

Het is echter niet de eerste 'sportscar' uit de hand van Newey. De Aston Martin Valkery is namelijk ook ontworpen door de vertrekkend teamlid van het Oostenrijkse Formule 1-team. Toch zijn er wel flink wat verschillen ten opzichte van die bolide. Zo is dit de eerste wagen die geheel uit de Red Bull Advanced Technologies-fabriek komt.

Horner kan niet wachten om de RB17 te tonen

De RB17 wordt onthuld op vrijdag 12 juli en zal gedurende het weekend tijdens het Goodwood Festival of Speed te zien zijn. "De RB17 straalt zeldzaamheid en uitmuntende techniek uit. We hebben alles wat we weten over racen gebruikt om de ultieme raceauto te maken en we kunnen niet wachten tot het publiek het resultaat ziet. Ik vind het ook geweldig om zo'n opmerkelijke selectie auto's en coureurs naar het iconische festival te brengen en kijk ernaar uit om ons 20e seizoen te vieren voor zulke gepassioneerde motorsportfans", legt Christian Horner uit.

Specificaties

De RB17 is van 'A' tot 'Z' ontworpen en geproduceerd in het Red Bull Advanced Technologies-campus. De bolide 'heeft een monocoque chassis van koolstofvezel met twee zitplaatsen, een half onder druk staande V10-motor in het midden en een koolstofvezel versnellingsbak die de achterwielen aandrijft', zo deelt het Oostenrijkse team mee. De wagen was het laatste project van Newey die in 2025 officieel Red Bull Racing vaarwel zwaait.

