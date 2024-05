Red Bull-baas duidelijk over toekomst Verstappen, Audi geeft openlijk interesse in Sainz toe | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Helmut Marko zou zo loyaal zijn aan Max Verstappen dat als de Limburger de wens heeft om Red Bull Racing te verlaten, zelfs dan zou de hoofdadviseur van de energiedrankfabrikant hem nog helpen. Er wordt echter niet op gerekend dat de kampioenschapsleider zomaar afscheid neemt. CEO Oliver Mintzlaff weet namelijk zeker dat hij bij het team blijft. In tegenstelling tot Verstappen moet Carlos Sainz wel op zoek naar een nieuw zitje. Hij werd al gelinkt aan Audi, maar de in Zwitserland gebaseerde renstal heeft nu openlijk haar interesse toegegeven. Verder gaat Lando Norris' engineer op de upgrades van McLaren in, sluit Toto Wolff zich aan bij beweringen van Zak Brown over Red Bull en keert de Grand Prix van Turkije mogelijk binnenkort terug op de kalender.

Artikel gaat verder onder video

BBC: 'Marko belooft zich solidair te tonen aan eventuele vertrekwens van Verstappen'

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt met het vertrek van Adrian Newey nog altijd niet voorbij te zijn. Een mogelijk vertrek van Max Verstappen is in de toekomst ook nog altijd een optie en het lijkt erop dat Helmut Marko niet in de weg gaat staan bij een eventuele vertrekwens van de drievoudig wereldkampioen. Betrouwbare bronnen weten aan de BBC te melden dat Marko aan Verstappen beloofd heeft om alles te doen wat de Nederlander wil. Als Verstappen de wens heeft om te vertrekken bij de regerend constructeurkampioen, zal de loyale Oostenrijker hem helpen en vertrekken bij het team. Door de clausule betekent het dat Verstappen dan ook automatisch op vrije voeten komt te staan en bijvoorbeeld gemakkelijk naar Mercedes kan, daar zijn contract in Milton Keynes tot en met 2028 loopt. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die bereid is Max Verstappen te helpen.

'Turkije relatief dichtbij terugkeer op Formule 1-kalender vanaf 2026'

De Grand Prix van Turkije is alweer sinds 2011 van de Formule 1-kalender verdwenen. De afgelopen jaren zagen we de race in 2020 en 2021 even kortstondig terugkeren, maar daarna verdween hij weer. Nu is men in onderhandeling om de race weer vanaf 2026 naar Istanbul te halen. Mehmet Nuri Ersoy, de minister van Cultuur en Toerisme in het land, heeft de verwachting dat de komende weken belangrijk gaan zijn in het binnenhalen van de race naar het land. De kalender voor 2025 is inmiddels in kannen en kruiken, maar richting het nieuwe tijdperk vanaf 2026 zijn er een aantal mogelijkheden. Madrid heeft in ieder geval de eerste kans gegrepen, want de Spaanse hoofdstad staat vanaf dat jaar op de kalender. Turkije hoopt daarin te volgen. Lees hier het hele artikel over de mogelijke terugkeer op het circuit van Istanbul Park.

Wolff schaart zich achter Brown: "Vliegen inderdaad cv's van Red Bull-personeel in het rond"

Toto Wolff schaart zich achter de uitspraken van McLaren-CEO Zak Brown en zegt dat er inderdaad cv's van Red Bull-personeel in het rondvliegen in de paddock van de Formule 1. De Mercedes-teambaas erkent echter ook dat dit niet per se iets vreemds is. "Zak heeft volledig gelijk," klinkt het tegenover de internationale media in Miami. "We zien cv's van Red Bull-personeel op alle niveaus voorbij komen. Maar dat is vrij normaal, mensen veranderen van team en willen soms een nieuwe omgeving. Mij interesseert het niet meer. Ik luister er niet meer naar. Voor ons is het belangrijk om naar ons eigen team te kijken en sterke mensen te ontwikkelen. Hopelijk krijgen we ook wat competente mensen van andere teams en kunnen we ze een mooie reis aanbieden." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die ingaat op de beweringen van Zak Brown.

Engineer Norris over McLaren-upgrades: 'Zullen beter werken op andere circuits dan Miami'

Lando Norris heeft de F1 Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven. Vanwege een gratis pitstop tijdens een Safety Car-periode kwam hij aan de leiding en het was dankzij upgrades op de McLaren dat hij na de herstart een voorsprong kon opbouwen. Volgens zijn engineer Will Joseph kwam het upgradepakket echter nog niet helemaal tot zijn recht in Miami. "Ik was heel nerveus, ongelooflijk nerveus," begon Joseph bij F1 TV over hoe hij zich voelde tijdens de slotfase van de race. "Maar aan de andere kant ga je wel met de race om zoals altijd. We hielden alles in de gaten, zoals we dat normaal gesproken ook doen. Lando reed ook geweldig." Over de upgrades meenemen in een sprintweekend vertelde de engineer: "We hebben er lang over gediscussieerd hoe we het gingen doen en het risico dat we namen, maar we hebben vertrouwen in het proces en dan bouw je het op en zo komt het samen. Het pakket zal beter tot zijn recht komen op andere circuits dan op Miami, dus... We gaan het zien." Lees hier het hele artikel over het upgradepakket op de McLaren MCL38.

Sauber-directeur geeft interesse toe: "Iedereen zou Carlos graag aan boord hebben"

Het team van Audi wordt veelvuldig in verband gebracht met de diensten van Carlos Sainz en de Spaanse coureur staat er sowieso goed op bij een hoop teams in de huidige coureursmarkt. Vanuit het team van Audi geeft Allesandro Alunni Bravi, algemeen directeur van de Sauber Group, nu eindelijk toe dat men in Sainz een goede optie ziet voor naast Nico Hülkenberg: "Iedereen weet dat er een topcoureur beschikbaar is op de markt, dat is Carlos Sainz. Ik denk dat iedereen Carlos graag aan boord zou willen hebben. Hij is een van de beste coureurs. Hij laat zien dat hij zeer volwassen is, een goede coureur om de auto te ontwikkelen en het team te helpen bij de ontwikkeling. Tegelijkertijd is hij zeer consistent, zeer sterk in zowel de kwalificatie als de race. Ik denk dat Ferrari in hem een van de beste coureurs heeft", vertelt hij aan Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over de Sauber-topman en diens uitspraken over Carlos Sainz.

Red Bull-baas geeft duidelijkheid over toekomst Verstappen: "Dat weet ik duizend procent zeker"

Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff heeft duidelijkheid gegeven over de toekomst van Max Verstappen bij het Formule 1-team van Red Bull Racing. Dat deed hij bij de Duitse tak van Sky Sports. "Ik ben er duizend procent zeker van [dat Verstappen blijft]", klinkt het. "Ik praat met Max, Horner praat met Max, en niks wijst erop [dat hij vertrekt]. Iedereen weet wie op dit moment de snelste auto bouwt. Dat blijkt niet alleen dit seizoen, maar ook de afgelopen seizoenen. Hij heeft een contract tot eind 2028. We hebben de beste auto en hij rijdt voor het gaafste merk. Max voelt zich hier op zijn plek, hij is hier wereldkampioen geworden en waardeert de omgeving. We hebben wat meer rust nodig, dat zal ik niet ontkennen, maar stap voor stap zullen we daar komen." Lees hier het hele artikel over Oliver Mintzlaff en Max Verstappen.

Gerelateerd