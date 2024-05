Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt met het vertrek van Adrian Newey nog altijd niet voorbij te zijn. Een mogelijk vertrek van Max Verstappen is in de toekomst ook nog altijd een optie en het lijkt erop dat Helmut Marko niet in de weg gaat staan bij een eventuele vertrekwens van de drievoudig wereldkampioen.

De afgelopen maanden is het behoorlijk aan het rommelen geweest binnen het team van Red Bull. Aan het begin van het seizoen werd de toon gezet met het onderzoek naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner. Een onderzoek dat eigenlijk nog steeds niet helemaal afgewikkeld is. Ondertussen wordt er veelvuldig gesproken over een interne machtsstrijd binnen de top van het team. Verstappen wordt constant in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, terwijl topontwerper Newey afgelopen week besloot om na negentien jaar zijn biezen te pakken bij de Oostenrijkse formatie.

Marko-clausule

In de tussentijd was er ook nog even een korte periode het gerucht dat de zeer ervaren Marko geschorst zou worden wegens het praten in de media, terwijl hij daar eigenlijk geen toestemming voor zou hebben. Uiteindelijk volgde er snel een gesprek met CEO Oliver Mintzlaff, waarna de lucht geklaard werd en Marko verder ging binnen de formatie. Ondertussen in die week bleek in ieder geval dat Verstappen een speciale clausule in zijn contract heeft opgenomen waardoor hij gemakkelijk bij Red Bull kan vertrekken als Marko weggaat of ontslagen wordt bij de Oostenrijkse formatie.

Adviseur is solidair

Inmiddels heeft de Nederlander uitgesproken bij Red Bull te willen blijven, al zou Verstappen op papier gemakkelijk weg kunnen gaan bij het team. Betrouwbare bronnen weten namelijk aan de BBC de melden dat Marko aan Verstappen beloofd heeft om alles te doen wat de Nederlander wil. Als Verstappen de wens heeft om te vertrekken bij de regerend constructeurkampioen, zal de loyale Oostenrijker hem helpen en vertrekken bij het team. Door de clausule betekent het dat Verstappen dan ook automatisch op vrije voeten komt te staan en bijvoorbeeld gemakkelijk naar Mercedes kan, daar zijn contract in Milton Keynes tot en met 2028 loopt.

