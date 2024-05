De Grand Prix van Turkije is alweer sinds 2011 van de Formule 1-kalender verdwenen. De afgelopen jaren zagen we de race in 2020 en 2021 even kortstondig terugkeren, maar daarna verdween hij weer. Nu is men in onderhandeling om de race weer vanaf 2026 naar Istanbul te halen.

Istanbul Park is een uniek circuit dat voor het eerst op 2005 op de kalender verscheen. Tijdens de lancering van de baan sprak de destijds zittende voorman van de Formule 1, Bernie Ecclestone, jubelend over zijn nieuwe pareltje op de kalender. Ecclestone noemde Istanbul Park 'het beste circuit ter wereld' en de race werd dan ook goed ontvangen op de kalender. Het circuit, dat ontworpen werd door Hermann Tilke, biedt de nodige uitdaging voor de coureurs, want het is zeker geen gemakkelijke baan. De uitdaging zit hem vooral in bocht nummer acht, ook wel de Diabolica genoemd. Daar volgen meerdere korte bochten elkaar op, maar door de schuine ligging is het makkelijk om de controle te verliezen. Ook bocht één, de Turkse Corkscrew, is een lastige. Na een scherpe bocht duik je hier recht naar beneden op de baan van Istanbul Park, dat als één van de weinige circuits ter wereld tegen de richting in loopt, net als bijvoorbeeld de races van Abu Dhabi en Interlagos.

Terugkeer

In 2020 keerde het wegens de coronapandemie weer terug op de kalender, tot veel vreugde van de F1-fans. Ook in 2021 was de race nog te bewonderen, maar daarna was het weer voorbij en verdween Istanbul Park na twee mooie Grands Prix weer van de kalender, dit tot veel teleurstelling van de Formule 1-fans. Inmiddels zou men echter weer bezig zijn om een plek op de kalender van de koningsklasse te bemachtigen, zo weer Soymotor te melden. Het medium weet te melden dat Istanbul Park zelfs al vrij dichtbij een terugkeer naar een vaste plek op de kalender zou zijn.

Minister bemoeit zich ermee

Inmiddels is het circuit overgenomen door een dochteronderneming van Pirelli en zij zijn vastberaden om Turkije terug te brengen naar de Formule 1-kalender. Mehmet Nuri Ersoy, de minister van Cultuur en Toerisme in het land, heeft de verwachting dat de komende weken belangrijk gaan zijn in het binnenhalen van de race naar het land. De kalender voor 2025 is inmiddels in kannen en kruiken, maar richting het nieuwe tijdperk vanaf 2026 zijn er een aantal mogelijkheden. Madrid heeft in ieder geval de eerste kans gegrepen, want de Spaanse hoofdstad staat vanaf dat jaar op de kalender. Turkije hoopt daarin te volgen.

