De Grand Prix van Turkije is één van de favoriete races onder fans en supporters en het was dan ook jammer dat de race na de kortstondige invalperiode in coronatijd weer van de kalender verdween. Tóch lijkt het nu erg dichtbij te zijn dat we vanaf 2026 weer kunnen gaan genieten van Istanbul Park.

Istanbul Park is een uniek circuit dat voor het eerst op 2005 op de kalender verscheen. Tijdens de lancering van de baan sprak de destijds zittende voorman van de Formule 1, Bernie Ecclestone, jubelend over zijn nieuwe pareltje op de kalender. Ecclestone noemde Istanbul Park 'het beste circuit ter wereld' en de race werd dan ook goed ontvangen op de kalender. Het circuit, dat ontworpen werd door Hermann Tilke, biedt de nodige uitdaging voor de coureurs, want het is zeker geen gemakkelijke baan. De uitdaging zit hem vooral in bocht nummer acht, ook wel de Diabolica genoemd. Daar volgen meerdere korte bochten elkaar op, maar door de schuine ligging is het makkelijk om de controle te verliezen. Ook bocht één, de Turkse Corkscrew, is een lastige. Na een scherpe bocht duik je hier recht naar beneden op de baan van Istanbul Park, dat als één van de weinige circuits ter wereld tegen de richting in loopt, net als bijvoorbeeld de races van Abu Dhabi en Interlagos.

Bijeenkomst hoge heren

In 2020 keerde het wegens de coronapandemie weer terug op de kalender, tot veel vreugde van de F1-fans. Ook in 2021 was de race nog te bewonderen, maar daarna was het weer voorbij en verdween Istanbul Park na twee mooie Grands Prix weer van de kalender, dit tot veel teleurstelling van de Formule 1-fans. Toch lijken de fans zich te kunnen gaan opmaken voor de terugkeer van de race op de kalender. De Turkse tak van Motorsport.com weet namelijk te melden dat er afgelopen weekend in Abu Dhabi een bijeenkomst op de planning stond tussen verschillende hoge heren die met het terughalen van de Grand Prix aan de slag zijn gegaan.

Belangrijke stappen gezet

Zo waren de minister van sport en de minister van toerisme aanwezig tijdens het raceweekend in de Verenigde Arabische Emiraten, vergezeld met een aantal belangrijke pionnen uit de organisatie van de race. Zij spraken daar met het management van de Formule 1 en er zijn 'belangrijke stappen gezet om de race terug te laten keren'. Volgens het medium gaan we de komende dagen meer horen en wordt een witte rook verwacht met goed nieuws voor fans van Istanbul Park.

