De Grand Prix van Turkije is opnieuw een grote stap dichterbij naar het terugkeren op de kalender. Volgens berichten vanuit Turkije is er slechts nog één obstakel dat in de weg staat bij een mogelijke terugkeer van publiekslieveling Istanbul Park op de Formule 1-kaleder.

Istanbul Park is een uniek circuit dat voor het eerst op 2005 op de kalender verscheen. Tijdens de lancering van de baan sprak de destijds zittende voorman van de Formule 1, Bernie Ecclestone, jubelend over zijn nieuwe pareltje op de kalender. Ecclestone noemde Istanbul Park 'het beste circuit ter wereld' en de race werd dan ook goed ontvangen op de kalender. Het circuit, dat ontworpen werd door Hermann Tilke, biedt de nodige uitdaging voor de coureurs, want het is zeker geen gemakkelijke baan. De uitdaging zit hem vooral in bocht nummer acht, ook wel de Diabolica genoemd. Daar volgen meerdere korte bochten elkaar op, maar door de schuine ligging is het makkelijk om de controle te verliezen. Ook bocht één, de Turkse Corkscrew, is een lastige. Na een scherpe bocht duik je hier recht naar beneden op de baan van Istanbul Park, dat als één van de weinige circuits ter wereld tegen de richting in loopt, net als bijvoorbeeld de races van Abu Dhabi en Interlagos.

In 2020 keerde het wegens de coronapandemie weer terug op de kalender, tot veel vreugde van de F1-fans. Ook in 2021 was de race nog te bewonderen, maar daarna was het weer voorbij en verdween Istanbul Park na twee mooie Grands Prix weer van de kalender, dit tot veel teleurstelling van de Formule 1-fans. Toch lijken de fans zich te kunnen gaan opmaken voor de terugkeer van de race op de kalender. De Turkse tak van Motorsport.com wist namelijk eerder te melden dat er in Abu Dhabi een bijeenkomst op de planning stond tussen verschillende hoge heren die met het terughalen van de Grand Prix aan de slag zijn gegaan.

Eén obstakel

Inmiddels zijn we een ruime maand verder en lijkt de terugkeer van de Turkse Grand Prix opnieuw een stap dichterbij gekomen: TRF1 weet namelijk te melden dat er nog maar één obstakel is voor een mogelijke terugkeer op de kalender. Het enige dat een terugkeer in 2026 nog in de weg staat, is een garantiebewijs van de overheid, waarbij het hoogstwaarschijnlijk om de financiële ondersteuning van de organisatie zal gaan. Dit bewijs moet door de Turkse overheid binnen één maand verleend worden, wat zou betekenen dat alles in kannen en kruiken is. Mocht dit niet gebeuren, wordt het hele proces weer vertraagd en zou het zelfs tot een negatieve uitkomst van het hele proces kunnen leiden.

