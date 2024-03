FIA-president Mohamed Ben Sulayem maakt werk van een eventuele terugkeer van de Grand Prix van Turkije. De voorzitter had afgelopen zondag een ontmoeting met president Recep Tayyip Erdogan om de terugkeer van de koningsklasse te bespreken, ook het wereldkampioenschap Rally moet terugkeren naar het land, zo meldt Motorsport.com.

De race door het Intercity Istanbul Park werd voor het eerst in 2005 verreden. Kimi Räikkönen was de eerste overwinnaar, namens McLaren Mercedes. Het circuit is geliefd bij veel coureurs en dat heeft onder andere te maken met de lange doordraaier die bekend staat als bocht acht. In 2020 keerde de koningsklasse terug naar Turkije en dat was onderdeel van de kalender die uitgerold werd tijdens de pandemie. Ook in 2021 was de Formule 1 aanwezig in het land en de FIA lijkt te hinten op meer.

Populair circuit

Ben Sulayem vertelt over het gesprek met president Erdogan: "Het was een genoegen om president Erdogan te ontmoeten. Onze gesprekken gingen over een reeks onderwerpen. We bespraken de mogelijkheid van een terugkeer van de Formule 1 en het WRC naar Turkije. Istanbul Park is een modern circuit dat populair is bij coureurs, terwijl de stad Istanbul een bloeiende metropool is die een terugkeer van de Formule 1 met open armen zou verwelkomen." Vooral dat laatste lijkt binnen de Formule 1 steeds belangrijker te worden. Met de komst van circuits zoals Las Vegas en ook de toekomstige race in Madrid, wordt het accent langzaam maar zeker verlegd naar stratencircuits. Hoewel dit niet volledig van toepassing is op het Intercity Istanbul Park-circuit, speelt het wel een rol.

Aanbesteding

De terugkeer van de Formule 1 is cruciaal voor het circuit, zo blijkt uit de uitgeschreven aanbesteding van het Directoraat-Generaal van Stichtingen in Istanboel. Het huidige contract met naamgever 'Intercity' verloopt en het circuit wil zich nu toeleggen op de koningsklasse. Dit gaat gepaard met een huurprijs van 117 miljoen dollar en het is de bedoeling dat de Grand Prix van Turkije vanaf 2026 weer op de Formule 1-kalender zal staan. "De contractant garandeert dat er Formule 1-races zullen worden gehouden op het onroerend goed, en het protocol dat moet worden ondertekend door het bereiken van een overeenkomst over het houden van Formule 1-races op ons onroerend goed binnen een maand na de ondertekening van het contract. Als dit niet gebeurt, wordt het contract beëindigd en worden de gestorte garanties geboekt als inkomsten voor de administratie", zo valt te lezen in de aanbesteding. In april wordt de winnende bieder bekendgemaakt en die krijgt de taak om de koningsklasse terug te halen.

