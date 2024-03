Mercedes-teambaas Toto Wolff legt na de openingsrace in Bahrein uit dat het Duitse team erg conservatief was in haar keuzes omtrent de afstelling van de W15. Volgens de Oostenrijker heeft dat te maken met de diskwalificatie van Lewis Hamilton in 2023, waardoor het team nu voorzichtig te werk gaat.

George Russell wist de W15 afgelopen zaterdag als vijfde over de finishstreep te krijgen en Hamilton stond uiteindelijk als zevende op de uitslag. Hoewel Mercedes uiteindelijk weer om de zeges wil gaan knokken, is het team in 2024 vooral bezig om het concept van de bolide te begrijpen en te verfijnen. Wolff onthult dat het team in Bahrein nog erg conservatief te werk ging en dat heeft alles te maken met de diskwalificatie van Hamilton op het Circuit of The Americas in 2023. De Brit werd gediskwalificeerd, omdat de skid-blocks onder zijn wagen te ver waren afgesleten. Ook Charles Leclerc werd geschrapt van het wedstrijdformulier, om precies dezelfde reden.

Conservatief

Wolff legt bij Motorsport-Total uit dat Mercedes vrijdagavond na de derde training aan de afstelling heeft gewerkt om het accent te verleggen op de race, in plaats van de kwalificatie. In de ogen van het de Oostenrijker had het team daarmee kunnen knokken voor de pole position, maar de race, dat is een ander verhaal. "Ik denk niet dat we in de race tegen Max [Verstappen] hadden kunnen vechten. Alles is nog zo nieuw. We zullen zien of de set-up die we hebben gekozen een positief effect heeft op onze raceauto. Zo niet, dan zien we dat als een les."

Trauma van COTA

Tijdens de vrije trainingen waren de vonken onder de W15 duidelijk te zien en dat was meer dan bij de concurrentie. Wolff legt uit dat het team de auto uit voorzorg een stuk hoger heeft laten afstellen, uit angst voor een herhaling van wat er zich op COTA heeft afgespeeld. "We zaten wat aan de lage kant. Het trauma van Austin zit nog steeds in onze botten. Daarom wilden we een beetje aan de conservatieve kant blijven met een nieuwe auto." Al met al is Wolff blij met de richting van de nieuwe wagen. "We zijn twee jaar achter elkaar op het verkeerde been gezet en nu hebben we een auto die beter past. Daar kunnen we op voortbouwen. Ik weet zeker dat we zullen slagen."

