Het Formule 1-team van Mercedes en berichtendienst WhatsApp hebben in het kader van de onderlinge samenwerking afgelopen dinsdag een make-over van de emoji van een koningsbolide gepresenteerd. Deze is niet langer blauw met wit, maar in de kleuren van de Zilverpijlen.

Mercedes en WhatsApp zijn begin dit jaar een samenwerking aangegaan, en de gevolgen daarvan werden al snel zichtbaar. Zo is de knop op het stuurtje van de W15 van George Russell en Lewis Hamilton om te kunnen praten via de boordradio, omgetoverd tot het logo van de berichtendienst. Maar ook de gebruikers van deze app zullen vanaf nu de samenwerking gaan merken. De emoji van een Formule 1-auto is inmiddels gehuld in de kleuren van het team van Mercedes, en niet langer wit met blauw.

Nieuwe Formule 1-emoji WhatsApp

De lancering van de nieuwe emoji werd groots aangepakt. Zowel teambaas Toto Wolff als zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton waren aanwezig in New York, waar het nieuwe icoontje werd geprojecteerd op het Empire State Building. "Ik heb altijd een speciale band gehad met de Verenigde Staten", liet Hamilton onder andere optekenen. "Nu we ons voorbereiden op de eerste Grand Prix in de Verenigde Staten dit jaar, is het fantastisch om deze samenwerking te vieren."

De emoji van een F1-auto op WhatsApp is sinds gisteren gehuld in de kleuren van Mercedes, vanwege de samenwerking met het Duitse team. #F1 #Mercedes #WhatsApp pic.twitter.com/asmIwLXMY2 — Jan Bolscher (@bolscher_jan) May 1, 2024

