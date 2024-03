Volgens voormalig pitreporter Jack Plooij kan Lewis Hamilton bij Ferrari zijn borst natmaken. De Italiaanse renstal heeft zich in de voorbije jaren nu niet laten zien als de meest stabiele factor en Plooij vraagt zich in het Race Café af 'wie er bij Ferrari tegen Hamilton zal gaan praten'.

De zevenvoudig kampioen gaat in 2024 zijn laatste jaar bij Mercedes rijden, voordat hij volgend jaar voor Ferrari gaat racen. De Brit heeft het gegooid op zijn jongensdroom, maar het afscheid is ook een blijk van een gebrek aan vertrouwen in Mercedes. Toch zal het allemaal niet zomaar gaan gebeuren bij Ferrari. Hoewel Hamilton bij de Scuderia wordt herenigd met Frédéric Vasseur, zijn er toch een heleboel mensen die hij niet mag meenemen van Mercedes.

'Bono' mag niet mee

Daar waar Max Verstappen inmiddels een vertrouwensband heeft opgebouwd met engineer Gianpiero Lambiase, zo geldt dat ook voor Hamilton met Peter Bonnington. Laatstgenoemde verhuist echter niet mee naar Maranello en daar voorziet Plooij problemen in. "De zegereeks van Lewis, die stopt volgend jaar wel, denk ik. Heb je die monteurs weer gehoord? Wie moet er in godsnaam tegen Lewis Hamilton gaan lullen daar bij Ferrari? 'Bono' mag niet mee, dat is verboden. Moet je je voorstellen dat ze daar tegen Lewis gaan lullen in het Italiaans."

Jongensdroom

Plooij twijfelt dan ook aan het argument dat dit de jongensdroom van Hamilton is. "Ik denk dat de financiële tegemoetkoming ook wel belangrijk is geweest. Heb je hem ooit in die vijftien jaar horen zeggen dat Ferrari zijn jongensdroom was?" Toch snapt Robert Doornbos wel de gedachte van Hamilton. "Kijk dat ga je nooit hardop zeggen. Dat heeft Max ook gezegd: zeg nooit, nooit."

