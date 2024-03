Verstappen doorziet tactiek Russell: 'Dan kun je achteraf zeggen dat auto zo ongelooflijk was'

Max Verstappen heeft vrijdag zijn eerste pole position van het seizoen 2024 te pakken. Na afloop besprak de top drie hun verwachtingen voor de Grand Prix van Bahrein, en de Limburger vond dat zijn collega van Mercedes de voorsprong van Red Bull wel ietwat overdrijft.

Na de testdagen maakte de concurrentie zich zorgen na het zien van de snelle RB20. Toch waren dat nog maar testdagen, en ook de eerste paar dagen van het raceweekend in Bahrein bestonden nog uit vrije trainingen. Vrijdagmiddag kwam dan de echte graadmeter met de kwalificatie op het Bahrain International Circuit. Verstappen ging er met de snelste tijd vandoor, maar nummer twee Charles Leclerc had een snellere tijd in Q2 achter zijn naam staan dan de uiteindelijke pole-tijd. Wat verder opviel was dat de tijden eigenlijk best dicht bij elkaar lagen, maar op het gebied van de long runs is dat toch wel anders.

Verschil kleiner dan gedacht

Het gat tussen Leclerc en Verstappen was 0.228, en uiteindelijk zat Lewis Hamilton op P9 op een afstand van een halve seconde. Russell verwacht dat dit tijdens de race misschien ook wel het onderlinge verschil zal zijn. "Ik denk dat de kwalificatie beter was dan verwacht. We wisten allemaal dat het heel erg close zou worden tussen onszelf, Ferrari, Aston, McLaren en Checo. Ik denk dat we in de kwalificatie dichter bij Max lagen dan we allemaal hadden verwacht," legt Russell uit. Ook Verstappen had de pole position niet zien aankomen, zo vertelde hij achteraf. Russell lijkt zich op de persconferentie dan ook in te dekken. "Ik denk dat racetempo het belangrijkste is. We verwachten waarschijnlijk een achterstand van een halve seconde. Dat dachten we na het testen", zo concludeert hij uiteindelijk.

Underdog

Verstappen doorziet de tactiek van Russell, om zich in te graven als underdog. "Een halve seconde!", verbaast Verstappen zich over de opmerking, al begrijpt hij het wel. "Ik denk dat dat veel te groot is. Maar als je dat nu zegt, dan kun je, als het morgen beter is, zeggen: 'Oh, het is ongelooflijk, de auto is ongelooflijk'. Dat beaamt Russell dan ook: "Precies. Minder beloven, meer leveren!

