Jeremy Clarkson kreeg tijdens de Grand Prix van Bahrein enkele weken terug de eer om met de finishvlag te zwaaien aan het einde van de race. Helemaal vlekkeloos ging het volgens de voormalig Top Gear-presentator - die een aantal glaasjes bier en wijn op had - niet. Hij dacht namelijk voor Lance Stroll af te vlaggen in plaats van voor Max Verstappen.

Natuurlijk is Clarkson vaak een graag geziene gast in de paddock. De Britse presentator, die jarenlang fungeerde als het kopstuk van het populaire autoprogramma Top Gear in Groot-Brittannië, bezoekt nog altijd regelmatig Formule 1-races. Ook voor de seizoensopener van 2024 besloot hij een bezoekje te brengen aan de Grand Prix van Bahrein en in Sakhir kreeg 63-jarige Clarkson ineens wel een hele bijzondere eer: de organisatie vroeg hem om de finishvlag te zwaaien aan het einde van de race.

Artikel gaat verder onder video

Grote eer

In zijn column voor The Sun blikt Clarkson terug op het bijzondere moment: "Eén van de organisatoren vroeg mij of ik het leuk vond om de zwart/wit-geblokte vlag aan het einde van de race te zwaaien. Ook Neymar en Kevin Hart waren aanwezig, dus ik was extreem gevleid. Ook al had ik een paar biertjes en misschien wat wijntjes op, besloot ik om 'ja' te zeggen. Wat zou er mis kunnen gaan? Met nog iets meer dan tien rondjes te gaan, ging ik van mijn plek waar ik keek richting het hokje om de vlag te zwaaien. Geen probleem, er was genoeg tijd. Dat was zo geweest als ik in staat was geweest om in een rechte lijn te lopen", grapt de Brit.

Lance Stroll

Hij vervolgt zijn kostelijke verhaal: "Gelukkig arriveerde ik in de pitlane, tegenover de kleine box, terwijl Max Verstappen zijn laatste ronde begon. Ik was een beetje buiten adem, maar het zou wel moeten lukken om het hokje te halen in de tijd dat een Formule 1-auto een hele ronde reed." Clarkson onthult echter dat zijn vriendin vervolgens nodig naar het toilet moest. "Moesten we Max maar even vragen zijn auto te parkeren totdat zij klaar was? Dat had misschien makkelijk gekund, maar we riskeerden het niet, renden door de pitlane en ik sprong in het kleine hokje en pakte de vlag, om vervolgens om Max te wachten." Daar ging het echter mis: "Het was donker en ik dacht: 'Is dat een Red Bull?'. De auto kwam langs en ik dacht: 'Shit, dat was een Red Bull'. Ik wapperde de vlag zo hard als ik kon en realiseerde me dat het geen Red Bull was. Max Verstappen won de race, maar degene die de officiële finishvlag pakte? Ik heb het bekeken en volgens mij was het Lance Stroll", besluit hij zijn anekdote.

Gerelateerd