Voor Lewis Hamilton is het seizoen met een teleurstellende zevende plek gestart. De 39-jarige Engelsman was aan het worstelen in de W15 en onthulde tijdens de race zijn stoeltje was gebroken. Uiteindelijk neemt Hamilton zes punten mee uit Bahrein en steekt hij hand in eigen boezem, want de kwalificatie kon een stuk beter.

De start van het nieuwe seizoen was voor Hamilton niet de start waarop hij had gehoopt. In de kwalificatie gaf de zevenvoudig kampioen slechts drie tienden toe op teamgenoot George Russell, maar daar waar Russell vanaf P3 mocht starten, deed Hamilton dat vanaf P9. Tijdens de Grand Prix van Bahrein was de gang in de W15 totaal niet vinden bij Hamilton, die halverwege de race met de mededeling kwam dat zijn stoel was gebroken.

Heb alles gegeven

Tegenover de camera van Sky Sports F1 blikt de Brit terug op de race. "Op persoonlijk en fysiek gebied voel ik me geweldig, maar binnen het team heerst er toch wel wat teleurstelling. Ik had zeker wel iets beters verwacht vandaag of dit weekend in het algemeen", zo moet hij toegeven. De W15 is in zijn ogen een goed platform, maar er is nog wel wat werk aan de winkel. "Het was gewoon een worsteling in de auto, maar ik heb alles gegeven. Er zat simpelweg niet meer in, in vergelijking met de anderen. Als ik iets beter gekwalificeerd was, dan was ik ook hogerop geëindigd, want de laatste stint was best goed", zo steekt hij hand in eigen boezem.

Stoel wel of niet gebroken?

Halverwege de race kregen we de bijzondere mededeling van Hamilton dat zijn stoel was gebroken. Achteraf kwam hij in het interview bij Sky Sports daar niet meer op terug. Ook het antwoord van Mercedes was veelzeggend toen de Brit de mededeling doorgaf, er kwam namelijk slechts een bevestiging dat het bericht was ontvangen. De hobbels in Bahrein in combinatie met de G-krachten zouden ervoor kunnen zorgen dat het stoeltje van de Brit brak.

