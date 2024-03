Dr. Helmut Marko kan zijn geluk niet op na het één-tweetje tijdens de openingsrace in Bahrein. De adviseur van Red Bull Racing legt bij Servus TV uit dat het na de tweede vrije training er helemaal niet zo goed uit zag, maar dat de wind het Oostenrijkse team heeft geholpen.

Het hele weekend in Bahrein speelde de wind een hoofdrol. De RB20 schijnt namelijk erg gevoelig te zijn voor windvlagen, iets wat eerder dit weekend ook al bleek. Na de tweede training had Red Bull Racing haar zaakjes nog niet helemaal voor elkaar, iets wat ontwerper Adrian Newey eerder ook al bevestigde. Marko is vooral trots op de ommezwaai en stelt ook dat Sergio Pérez heeft gedaan wat van hem verwacht mocht worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey had voorsprong van Verstappen niet verwacht: "Na VT2 waren we niet zo blij met de auto"

Oppermachtige Verstappen

Toen startlichten uitgingen zag de concurrentie de RB20 van Verstappen nog, maar de Nederlander trok direct daarna een gaatje. "Dit was bovenverwachting. Ik zag dit niet helemaal aankomen, maar het ging perfect. We hebben wat geprofiteerd van het feit dat de wind wat ging liggen en Max behield de koppositie en verdween daarna aan de horizon. Ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven." Over één rondje kan de concurrentie nog in de buurt komen, zo was te zien tijdens de kwalificatie. Dat Verstappen nog het paarse klokje pakte voor de snelste raceronde, dat verbaasde Marko niet. Wel krabt Marko zich even achter de oren toen hij de rondetijd zag. "Zijn snelste ronde was twee seconden sneller dan de rest."

Toch moet Marko toegeven dat er eerder in het weekend toch wel wat zorgen waren. "Na de vrije training waren we eigenlijk niet zo zeker van onze zaak, maar we zijn er toch in geslaagd om de juiste afstelling te vinden. Max reed min of meer weg van de rest, mede dankzij zijn goede start."

OOK INTERESSANT: Gefrustreerde Leclerc worstelde met Ferrari: "Was gewoon hele slechte race"

'Max zit in hele andere competitie'

Het verschil met nummer twee en teamgenoot Pérez was op de finishlijn zo'n 22 seconden, maar daar ligt Marko niet wakker van. "Max zit gewoon in een hele andere competitie, maar Sergio heeft wel een heel goede race gereden. Je moet niet vergeten dat hij aan het begin vastzat achter de Mercedessen en Ferrari. Toen hij in de vrije lucht kwam, had hij een uitstekend tempo", aldus Marko die het eerste één-tweetje van het seizoen kan afvinken.

Gerelateerd