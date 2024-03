Charles Leclerc viel tijdens de Grand Prix van Bahrein van de regen in de drup. De Monegask vertrok zaterdagmiddag vanaf P2, maar kampte met een aantal technische problemen en moest uiteindelijk met een vierde finishplek.

Ferrari reisde met veel vertrouwen af naar de openingsrace in Bahrein. Red Bull Racing heeft met de RB20 wederom de snelste wagen, maar de SF-24 is voor 95 procent anders dan haar voorganger. Het grote probleem vorig jaar was vooral de bandendegradatie, maar daar lijkt Ferrari te mee hebben afgerekend. Carlos Sainz pakte uiteindelijk de laatste podiumplek en Leclerc is vooral teleurgesteld door alle problemen tijdens de Grand Prix.

'Was heel erg slecht'

In de openingsfase van de wedstrijd was een Leclerc te zien die toch wel erg vaak bij het afremmen van een bocht rechtdoor schoot. "We hadden 'gewoon' wat problemen met de remmen, verder niets anders. Wel was het heel erg slecht. In de eerste tien ronden schoot ik negen keer rechtdoor in bocht negen en tien", zo was het vooral de eerste fase doorkomen. De remmen waren de boosdoener en Leclerc legt uit hoe hij te werk ging: "Ik gaf heel weinig druk op de remmen, maar daar gebeurde toch hele gekke dingen mee. Ik schoot van de baan af, daardoor kreeg ik een aantal track limits aan m'n broek. Toen moest ik precies binnen de lijntjes rijden en verloor ik veel rondetijd."

Temperaturen

Halverwege de race leken de problemen voorbij te zijn, maar Leclerc onthult dat hij simpelweg om de problemen heen reed. "Uiteindelijk stabiliseerde het probleem zich, maar wel op een vervelende plek, het was gewoon een hele slechte race. De temperaturen van de remmen waren enorm hoog, maar inderdaad de afwijking was bijna 100 graden. Op dat moment wist ik dat het geen klein probleem was, maar ik moest de auto gewoon naar het einde van de race brengen. Om dan nu uiteindelijk als vierde hier te staan, dat is best prima."

