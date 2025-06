Voor het veelbesproken incident tussen George Russell en Max Verstappen, had de laatstgenoemde een momentje met Charles Leclerc. Na de F1 Grand Prix van Spanje legt de Ferrari-coureur uit dat hij de frustratie van de Nederlander wel snapt. Hij koestert dan ook geen wrok jegens Verstappen.

Oscar Piastri en Lando Norris sleepten een één-tweeresultaat binnen voor McLaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya om zo de leiding in het kampioenschap, bij de coureurs én de constructeurs, flink uit te breiden. Verstappen moest de race uitrijden op de harde compound na een safety car voor de stilgevallen Kimi Antonelli, en dat pakte niet goed uit. Eerst zag hij Leclerc langs hem vliegen, voordat Russell aan de binnenkant van zijn Red Bull dook. Na een flinke kleun tegen de Mercedes, gaf Verstappen de vierde plek op, maar uiteindelijk werd hij door een tijdstraf als tiende geklasseerd. De inhaalactie van Leclerc gebeurde echter ook niet zonder contact, maar het moment was "niks bijzonders".

Leclerc verrast over bandenkeuze Red Bull

"Vanaf het moment dat ik wist dat Max op de harde band stond, dacht ik: 'Oké, dat is geen geweldige band om op te staan voor de laatste vijf ronden', al helemaal niet als je niet hoeft te sparen", begon Leclerc tijdens de persconferentie in Montmeló. "Dus ik wist dat ik vol kon aanvallen en dat er een mogelijkheid was om op het podium te eindigen. Max ging vol overgave door de laatste bocht en verloor de achterkant. Toen kon ik langszij en ik was opgetogen dat ik de derde plaats kon pakken. En toen raakten we elkaar op het rechte stuk." De stewards onderzochten het contact, maar deelden geen straf uit.

Leclerc zou ook zo hebben geschreeuwd

Verstappen schreeuwde over de boardradio dat hij "geramd was" door Leclerc en na het eerste contact met Russell eiste hij "nog een penalty". Leclerc snapt de frustratie goed. "Ik zou waarschijnlijk ook zo hebben geschreeuwd, als het andersom was geweest", aldus de Monegask. "Je vecht namelijk om een podiumplaats. Je probeert dan alles om die derde plek terug te krijgen, en ik denk dat hij wist dat het op de baan heel moeilijk zou worden met de banden waarop hij stond. Dus ja, ik heb er eerlijk gezegd niet een bepaald gevoel over. Ik haalde aan de binnenkant in, hij probeerde me op het vuil te drukken, maar ik had door zijn fout de overhand. Ik probeerde in de slipstream te komen van de McLaren en ging daarom een beetje naar links. Hij bewoog niet en toen raakten we elkaar eventjes - niks bijzonders."

