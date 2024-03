Red Bull-ontwerper Adrian Newey geeft bij Viaplay aan dat hij toch wel enigszins verrast is door de overmacht van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander kwam 22 seconden eerder dan nummer twee Sergio Pérez over de streep en dat had Newey na de tweede training niet verwacht.

De kop is eraf in de Formule 1, met de openingswedstrijd in Sakhir. Verstappen wist op vrijdag zichzelf en het team te verbazen door met de pole position ervandoor te gaan. De long runs zagen er al het hele weekend goed uit, maar nadat de startlichten uit gingen, nam de Limburger de benen.

Newey had zo'n voorsprong niet helemaal verwacht'

Op de vraag of de concurrentie zich zorgen moet maken, antwoord Newey: "Laat ik vooropstellen dat het een teameffort is. Ook met de engineers en iedereen achter de auto en ook de mensen in Milton Keynes. Aan hen hebben dan ook deze prestaties te danken." Na de tweede vrije training had Red Bull haar zaakjes nog niet helemaal voor elkaar, zo onthult de ontwerper. "De voorsprong, zoals die nu is, had ik ook niet helemaal verwacht. Na de tweede vrije training waren we namelijk helemaal niet zo blij met de auto, maar het is allemaal omgedraaid."

Concurrentie zal kritisch naar hun auto's kijken

Carlos Sainz kon aan het einde van de race de tijden van Pérez pareren, maar met een achterstand van zo'n drie seconden had Sainz geen echte kans op een inhaalactie. Newey vermoedt dan ook dat de concurrentie zichzelf achter de oren krabt na de race in Bahrein. "Ik denk dat de andere teams kritisch zullen zijn op hun auto." Of de RB20 nog extra geïnspecteerd wordt door de concurrentie, dat verwacht Newey wel: "Iedereen kijkt naar elkaar, dus het is een natuurlijk proces."

