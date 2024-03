Sainz de sterkste Ferrari in Bahrein met P3: "Nog niet waar we willen zijn, maar solide start"

Carlos Sainz weet tijdens de openingswedstrijd in Bahrein het laatste podiumplekje te pakken. De Spanjaard kende diverse knokpartijen tijdens de race en was na afloop lovend over de SF-24. Daarnaast mag hij zich de 'Driver of the Day' noemen.

Sainz knokte zich zaterdagmiddag een baan langs zijn teamgenoot. In de beginfase van de race kwam hij Charles Leclerc nog tegen en richting het einde van de race was dat weer het geval. Toch bleek dat Sainz zijn teamgenoot uit Monaco in Bahrein de baas was. Leclerc kampte ook wel met een aantal technische problemen en dus was Sainz de man die zijn Ferrari naar het laatste podiumplekje wist te brengen.

Niet waar we willen zijn, maar solide start

Sainz kijkt terug op een veelbewogen race, die prima uitpakte. "Ja, het ging best lekker vandaag. De start was niet ideaal, maar vanaf dat punt kon in mijn banden goed managen, heb ik denk ik twee of drie auto's te grazen genomen op weg naar het podium. Uiteindelijk kon ik aan het einde die Red Bull nog bijhouden en dat was wel een positieve verrassing. Dat is nog niet genoeg en niet waar we willen zijn, maar wel een solide start van het seizoen."

Harde banden

De Ferrari's kwamen het beste tot zijn recht op de harde banden, zo beaamt Sainz. "We hadden een heel duidelijk plan, eerst de softbanden en daarna over naar de harde banden. Met de harde banden onder onze auto voelen we ons iets comfortabeler. Die band raakt minder snel oververhit en de slijtage is een stuk lager. Het is wel lastig om de band op temperatuur te krijgen en het blokkeren wat dan gebeurt, maar als ie eenmaal op temperatuur is, dan kun je er echt mee pushen. Bij de Red Bull zie je een andere afweging qua strategie, maar dat is ook wel weer het mooie aan Formule 1. We konden een beetje met de tactiek spelen.

