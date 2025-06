Vingeraanwijzing naar Ferrari: Leclerc hekelt aanpak na tegenvallende Canada GP

Charles Leclerc beleefde een frustrerend weekend tijdens de Grand Prix van Canada. De Ferrari-coureur werd vijfde, maar was duidelijk niet tevreden over de strategie van het team én zijn eigen kwalificatie.

“We zijn een beetje in het nadeel, maar dat komt meer door onze startpositie dan door het racetempo, want dat viel eigenlijk nog wel mee”, vertelde Leclerc zondag na de race aan de pers. De Monegask baalde voornamelijk van het feit dat hij tijdens Q3 geen perfecte ronde kon rijden. “Ik ben gewoon heel, heel teleurgesteld over Q3, want het begin van mijn ronde was goed genoeg voor pole. Door een foutje bij bocht 7, veroorzaakt door de vuile lucht achter Isack Hadjar, werd het niks. Nu moest ik als achtste starten, dat is gewoon zuur.”

Frustrerend weekend voor Leclerc

Zijn weekend begon op vrijdag al ongelukkig door een crash in bocht 3 tijdens de eerste vrije training, waardoor zijn auto beschadigd raakte en hij de tweede training moest missen. Tijdens de race in Montreal baalde Leclerc van de gekozen strategie. Volgens hem waren de keuzes niet optimaal en hoorde daar ook het overleg over de boordradio bij. “Ik ben gefrustreerd dat het dit weekend niet allemaal samenviel, maar dat raakt me verder niet. Het team weet wat ik wil en waar ik voor sta, dat is het belangrijkste”, zei Leclerc. “We zijn hier niet om anderen het tegendeel te bewijzen. We willen gewoon ons werk goed doen. Dat is genoeg voor mij.”

Gekozen strategie was achteraf te optimistisch

Teambaas Fred Vasseur gaf toe dat de strategie misschien “te optimistisch” was. Over het plan om 50 ronden op één set banden te rijden, zei hij: “We kunnen risico’s nemen als je achteraan het veld rijdt; je hebt dan niet veel te verliezen. Maar we schatten het deze keer niet goed in, daar moeten we van leren.”

