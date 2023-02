Brian Van Hinthum

Maandag 6 februari 2023 16:15

Maandagochtend kwam er tragisch nieuws vanuit Turkije naar buiten. Het land is namelijk door een reeks aardbevingen getroffen, waarbij er vanuit Turkije en Syrië inmiddels al zo'n 1700 doden zijn gemeld. Stefano Domenicali reageert vanuit de Formule 1 geschokt op het trieste nieuws uit Azië.

In de nacht van zondag op maandag werd het zuiden van Turkije richting de grens met Syrië opgeschrikt door een gigantische aardbeving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Al vroeg werd duidelijk dat de schade enorm bleek en dat het dodental ver in de duizend terecht zou gaan komen. Inmiddels staat de teller op zo'n 1700 doden, terwijl dat aantal nog zeker zal gaan oplopen. Reddingswerkers zijn in de regio druk bezig met het opruimen van puin, waar vermoedelijk nog grote aantallen slachtoffers onder liggen.

Speciale plek

Het nieuws is over de hele wereld als een grote schok aangekomen en ook in de Formule 1 wordt de klap natuurlijk gevoeld. Zo was de koningsklasse negen keer aanwezig op Turkse bodem om op Istanbul Park de Grand Prix van Turkije te rijden. De laatste keer was in 2021, maar ook voor dit seizoen was men even kortstondig in gesprek met Turkije, toen bleek dat de Grand Prix van China geen doorgang kon vinden. Formule 1-CEO Domenicali reageert dan ook geschokt. "Turkije heeft een ontzettend speciale plek in het hart van de Formule 1 met alle geweldige mensen. De tragedie die daar heeft plaatsgevonden heeft ons allen geshockeerd en we bidden voor de slachtoffers en de bewoners van Turkije."

