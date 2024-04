De klok is gelijk gaan lopen voor Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş die de nieuwe exploitant van het Circuit Istanbul Park is geworden. Mocht hij de terugkeer van de koningsklasse niet kunnen regelen, dan mag hij direct weer vertrekken. Belangrijk detail; hij krijgt één maand de tijd.

De Formule 1 is populairder dan ooit en dat merkt de FOM aan de aanvragen van diverse locaties om een Grand Prix te organiseren. Zo ook Turkije. Het land stond voor het laatst op de Formule 1-kalender in 2021 en het plan is om de sport weer terug te krijgen in het land. Er wordt door de voorzitter van Pirelli Turkije, Lale Cander, die betrokken is geweest bij de aanstelling van Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş gemikt op 2026.

Tegenover Habertürk laat de topman van de Turkse tak van het bandenmerk weten dat de Formule 1 simpelweg een economische boost oplevert voor het hele land. "De Formule 1 is een zeer prestigieuze organisatie. Het brengt enorm veel geld in het laatje in het land dat de race organiseert. Ook zorgt het voor veel prestige. Denk aan Miami, waar de laatste race in vier dagen tijd zo'n 450 miljoen dollar opleverde voor de stad", legt Cander uit. Hij ziet dan ook wel een plekje voor Turkije, want in 2026 lopen er diverse contracten af.

Aanbesteding

Dat de nieuwe exploitant van het circuit een deadline van één maand krijgt om de deal rond te krijgen met de FOM, kan overigens niet als een verrassing zijn gekomen. Zo werd er een biedingsronde uitgevaardigd en was de terugkeer van de koningsklasse één van de voorwaarden om het contract te krijgen. Mocht de deadline niet worden gehaald, dan kan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş zich op een ander project gaan storten, want het contract gaat dan weer de papierversnipperaar in.