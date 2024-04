Volgens sportmarketeer Chris Woerts is het 'naar grote mate van waarschijnlijkheid' zo dat Viaplay vanaf 2025 en daarna ook de uitzendrechten van F1 in Nederland gaat behouden. De kans wordt als 'bijzonder groot' ingeschat door de Nederlander.

Bij Vandaag Inside gaat Woerts in op de samenwerking tussen Viaplay en SBS 9, dat dus wordt omgetoverd tot Viaplay TV en waar een paar sessies van F1, maar ook darts en wedstrijden uit de Premier League live worden uitgezonden. "Fantastisch nieuws voor Talpa en Viaplay", aldus Woerts. Wilfred Genee vraagt vervolgens of het dan ook zeker is dat Viaplay in 2025 weer de rechten van F1 heeft. "Dat is nog niet bekend, dat wordt later bekendgemaakt." Genee zou echter niet weten waarom Viaplay een samenwerking aan zou gaan als ze de rechten voor 2025 niet hebben, iets wat Woerts kan beamen. "Dat zou je zeggen. Naar grote mate van waarschijnlijkheid kun je er vanuit gaan dat ze die rechten binnen gaan halen. Maar er is nog niks beslist, dat wordt dadelijk door de FOM bekendgemaakt. De kans is wel bijzonder groot."

Verstappen moet op open net

René van de Gijp is van mening dat Max Verstappen gewoon voor iedereen te zien moet zijn, iets wat sinds Viaplay de uitzendrechten heeft in Nederland niet meer het geval is. "Ik vind: Verstappen is misschien wel de beste coureur aller tijden, dat moet gewoon op het open Nederlandse net te zien zijn. Dat kan niet anders." Ziggo Sport zond de race altijd op het open kanaal van Ziggo Sport uit, terwijl de trainingen op andere kanalen en alleen voor abonnees te zien waren. Bij Viaplay moet je voor alle sessie een abonnement hebben, terwijl voor Ziggo Sport RTL de laatste was die het op een open kanaal uitzond.

Reden voor abonnement Viaplay

Johan Derksen vraagt zich vervolgens hardop af wat er nu nog zo aantrekkelijk is aan een abonnement bij Viaplay. Woerts is daar duidelijk over. "De live-wedstrijden [Grands Prix] kun je nog steeds alleen maar zien bij Viaplay. De kwalificatie kun je alleen maar zien op Viaplay. Wij [Talpa] gaan de tweede vrije training op vrijdag uitzenden en in samenvatting later op de avond en dan twee a drie uur later [na de Grand Prix] de hele race integraal. Darten is wel terug op het open net."

