Volgens sportmarketeer Chris Woerts komt er steeds meer duidelijkheid over wie vanaf 2025 de uitzendrechten van F1 in Nederland gaat bemachtigen. De FOM zou namelijk nog maar in gesprek zijn met één partij, terwijl een andere partij duidelijk is afgevallen.

De FOM is de commerciële eigenaar van de Formule 1, waardoor het de partij is waar de geïnteresseerde partijen mee moeten praten. Sinds 2022 zijn de uitzendrechten in handen van Viaplay, iets wat tot eind 2024 het geval zal zijn. Voor volgend jaar lijkt het gevecht te gaan tussen Viaplay en Ziggo Sport, met als voornaamste vraag wie er meer geld kan en wil bieden. De geruchten waren eerder deze maand dat Ziggo Sport tijdens de eerste biedingsronde meer had geboden dan Viaplay en de druk er meteen vol op zou hebben gelegd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Woerts: 'FOM wil voor aanvang van het nieuwe seizoen beslissen over F1-rechten Nederland'

Woerts geeft update

Nu zijn er dus weer nieuwe ontwikkelingen en is er een partij minder die meevecht om de uitzendrechten. Woerts, die bovenop de situatie rondom de uitzendrechten van F1 in Nederland zit, weet te melden dat de FOM nog maar in gesprek is met één partij. Videoland is daarnaast afgevallen. "De lijst met kandidaten om de televisie rechten F1 in Nederland te verwerven wordt kleiner: Ook Videoland (RTL) is uit de race! Is er nog een outsider naast Ziggo Sport en Viaplay? Zou dat Prime Videosport zijn? Volgens bron dicht bij het proces is de FOM nog met slechts 1 partij in gesprek!" Wie deze partij is, is niet duidelijk.

De lijst met kandidaten om de televisie rechten @F1 in Nederland te verwerven wordt kleiner: Ook @Videoland (RTL) is uit de race! Is er nog een outsider naast @ZiggoSport en @viaplaysportnl ? Zou dat @primevideosport zijn? Volgens bron dicht bij het proces is de FOM nog met… — chris woerts (@cwoconsultancy) March 17, 2024

Gerelateerd