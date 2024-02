De Formule 1-rechten in Nederland komen na drie jaar Viaplay in 2025 weer op de markt en vanaf dat jaar kunnen we in potentie dus een nieuwe aanbieder verwachten. Volgens sportmarketeer Chris Woerts kunnen we op korte termijn een beslissing verwachten.

Sinds de intrede van Viaplay aan het begin van 2022 wist het streamingsplatform eigenlijk nimmer de harten van de Nederlandse bevolking te veroveren. Het Scandinavische bedrijf besloot ten eerste om een aantal geliefde en prominente analisten en commentatoren aan de kant te schuiven en te komen met nieuwe, frisse gezichten rondom de Formule 1-uitzendingen. Daarnaast liep de dienst met name in de eerste maanden op Nederlandse bodem regelmatig tegen technische problemen aan, zoals haperend en onscherp beeld of niet werkende streams. Het contract van Viaplay loopt na 2024 af en Ziggo hoopt na dat jaar de rechten terug in handen te krijgen.

Viaplay biedt mee

Inmiddels zou er op de achtergrond hard gestreden worden om het binnenhalen van de rechten voor 2025. Nieuwbakken Viaplay-CEO Lodewick gaf een tijdje terug al aan dat zijn werkgever van plan is om de rechten vanaf 2025 opnieuw veilig te stellen. "De onderhandelingen over de uitzendrechten F1 vanaf 2025 worden internationaal door Peter Nørrelund en zijn team gedaan. Ik ben er van overtuigd dat wij een goede kans maken onze rechten te behouden." Op de achtergrond zou ook Ziggo mikken op de rechten en biedt de open markt ook aan andere aanbieders kansen.

Snelle beslissing

Eigenlijk leek het er nog op dat we even moesten wachten op nieuws, maar volgens Woerts hangt er een beslissing in de lucht: "Het lijkt erop dat de strijd om de F1-rechten voor het Nederlandse grondgebied snel wordt beslist. In Bahrein doet het gerucht de ronde dat de FOM voor de start van het nieuwe seizoen de knoop doorgehakt wil hebben. Spannende tijden voor @viaplaysportnl en @ZiggoSport. Of is er nog een outsider…", stuurt de sportmarketeer de wereld in via X. Een beslissing lijkt dus spoedig te volgen.

