De staat die op de grens van Europa en Azië ligt, zou inmiddels het achtste land zijn dat een poging doet om een Grand Prix op de kalender van het wereldkampioenschap te krijgen. F1-CEO Stefano Domenicali is al op bezoek geweest in Thailand waar mogelijk een stratencircuit in Bangkok komt. Ondertussen hoopt China een tweede F1-race te organiseren naast Shanghai. Er zijn plannen om een FIA Grade 1-circuit te bouwen in het Guangzhou Automobile Culture Theme Park, in de hoofdstad van Guangdong. Argentinië pakt het circuit in Buenos Aires aan voor een comeback van de MotoGP en zal daarna een gooi doen naar de Formule 1. Dan is er nog Afrika, waar Marokko, Nigeria, Rwanda en Zuid-Afrika bezig zijn met plannen voor een Grand Prix.

Turkije kan Madrid vervangen

De 2026-kalender is al bekend, maar toch hoopt Turkije dat het F1-circus alsnog volgend jaar naar Istanbul afreist. "Nadat de regering een paar maanden geleden deze federatie heeft aangewezen, zijn er intensieve discussies geweest met de management van F1 en de FIA", begon Eren Üçlertoprağı, hoofd van de Turkse autosportfederatie, in een interview met Motorsport.com. "De regering maakt zich er sterk voor om Turkije terug te brengen op de Formule 1-kalender met een permanent contract voor de lange termijn. Zoals we weten is de kalender van 2026 al aangekondigd, maar mocht een race om welke reden dan ook niet doorgaan, dan zouden we de Grand Prix van Turkije kunnen organiseren." Geruchten doen de ronde dat het nieuwe hybridecircuit in Madrid niet op tijd af gaat zijn en protesten van de inwoners van de Spaanse hoofdstad zullen ook niet meehelpen. Er hangt dus nog een vraagteken boven de kalender: blijft Madrid staan of wordt het Turkije?

