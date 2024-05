Verstappen en Norris gesignaleerd in stripclub, Horner lacht Wolff uit | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zondag stond natuurlijk volledig in het teken van de Grand Prix van Miami en uiteindelijk werd het voor Lando Norris een dag die hij nooit meer gaat vergeten. De McLaren-coureur wist Max Verstappen te verschalken en boekte daarmee zijn eerste overwinning uit zijn Formule 1-loopbaan. Op maandag was het natuurlijk volop tijd om terug te blikken op de historische dag in de Formule 1. Dat werd eigenlijk voornamelijk gedaan over de verliezende partij: Red Bull en Verstappen , waar het ging over het gat in de vloer van de Nederlander. De afgelopen nacht werden de P1 en P2 van de race gesignaleerd in een stripclub.

Verstappen zag na race in Miami pas 'gat' in vloer RB20: "Kan door dat paaltje komen"

Max Verstappen geeft toe dat hij een tijdje na de race pas zag dat de vloer dankzij zijn foutje ernstig beschadigd was, waardoor er tijdens de F1 Grand Prix van Miami niet veel meer in bleek te zitten dan P2. Toch is Verstappen ook kritisch op de RB20 zelf. "Het voelde niet anders, dus ik weet het niet. Misschien was het al beschadigd. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik raakte dat paaltje en toen was mijn tempo hetzelfde, dus ik wist niet echt of er schade was", zei Verstappen onder meer. Lees hier wat Max Verstappen allemaal over zijn schade te vertellen had.

Verstappen: "Als mijn moeder ballen had gehad, zou ze mijn vader zijn geweest"

Max Verstappen durft niet te zeggen of Lando Norris de Grand Prix van Miami ook zonder 'gratis' pitstop gewonnen zou hebben, maar volgens de Nederlander is dat ook niet relevant. De Limburger legt uit dat het in het racen soms wel en soms niet goed voor je uitpakt, en geeft daarbij een opvallend voorbeeld. Lees hier over Max Verstappen zijn opvallende voorbeeld.

Mol ziet Newey niet bij Ferrari tekenen: "Daar steek ik mijn hand voor in het vuur"

Hoewel er toch flink wat geruchten zijn die wijzen naar een mogelijk Italiaans avontuur voor Red Bull-ontwerper Adrian Newey, is Formule 1-commentator Olav Mol er zeker van dat de 65-jarige Brit 'gewoon' met pensioen gaat. "Ik denk dat hij helemaal nokt. Als je leest wat hij zegt. Hij kan bij Ferrari alleen maar op zijn bek gaan. Als het daar niet lukt, dan heeft hij alles.. [Dat] gaat hij niet doen", laat de commentator onder mer horen. Lees hier over Olav Mol zijn gedachte over Adrian Newey.

Horner lacht Wolff uit: 'Ik heb 220 mensen bij hem weggehaald'

Christian Horner en Toto Wolff zijn weer ouderwets op oorlogspad. De Mercedes-teambaas flirt publiekelijk met Max Verstappen, terwijl hij ook niet lijkt te kunnen wachten tot het Red Bull-team in elkaar stort. Horner countert nu en deelt een gevoelige tik uit aan zijn concullega van Mercedes. Volgens Horner maakt Wolff zich behoorlijk druk over één of twee vertrekken bij Red Bull, terwijl er andersom maar liefst 220 mensen van Mercedes naar Milton Keynes zijn gegaan. Lees hier over Christian Horner zijn sneer aan Toto Wolff.

Verstappen en Norris vieren overwinning in Amerikaanse stripclub

De eerste overwinning van Lando Norris moest natuurlijk wel even gevierd worden. De Brit ging samen met Max Verstappen na de race in Miami nog even op pad en eindigde in een stripclub. Het duo heeft als gemeenschappelijk vriend DJ Martin Garrix en dus zijn de harde stampers geliefd bij de twee coureurs. Een bezoekje aan een discotheek is dan natuurlijk ook niet gek om het feestje te vieren. Of het nu bewust was of niet, het duo was terug te vinden in een Amerikaanse stripclub. Lees hier alles over Lando Norris en Max Verstappen in de stripclub.

