Christian Horner en Toto Wolff zijn weer ouderwets op oorlogspad. De Mercedes-teambaas flirt publiekelijk met Max Verstappen, terwijl hij ook niet lijkt te kunnen wachten tot het Red Bull-team in elkaar stort. Horner countert nu en deelt een gevoelige tik uit aan zijn concullega van Mercedes. Volgens Horner maakt Wolff zich behoorlijk druk over één of twee vertrekken bij Red Bull, terwijl er andersom maar liefst 220 mensen van Mercedes naar Milton Keynes zijn gegaan.

Horner en Wolff hebben in het verleden al meermaals bewezen niet elkaars beste vrienden te zijn en dit seizoen suddert deze strijd gewoon lekker door. De verwijten, beschuldigen en steken onder water vliegen over en weer. Sinds Horner beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, is de onrust binnen Red Bull flink toegenomen, mede ook vanwege de oplopende interne machtsstrijd, waarin Horner wederom een hoofdrol speelt. Wolff was één van de eersten die dit vuurtje maar wat graag zag evolueren tot een enorme brand. Al sinds het begin van dit seizoen laat Wolff zich opvallend vaak lyrisch uit over Verstappen en ook het vertrek van Adrian Newey kon hem wel bekoren. Daarnaast sprak hij onlangs met Helmut Marko over de recente gang van zaken bij Red Bull. Horner reageert nu en vindt dat Wolff even goed naar zijn eigen personeel moet kijken.

Horner over Wolff en Brown: "Ze praten veel"

Wolff en Zak Brown lieten allebei in Miami weten dat ze zichtbaar meer sollicitaties hebben ontvangen van Red Bull-personeel. Daarnaast trekt Wolff aan Verstappen en hopen meerdere teams op de komst van Newey. Daarnaast lijkt ook de toekomst van Jonathan Wheatley bij Red Bull onzeker. Dat er van alle kanten aasgieren op Red Bull afkomen, verbaast Horner niet. "Het is onvermijdelijk. Je kent de twee betrokken kandidaten [Wolff en Brown, red.]. Ze praten veel", zo zegt de Britse teambaas in gesprek met The Times. "Ik laat me niet meeslepen hierin, maar ik zou me meer concentreren op de eigen problemen die Toto heeft. Ik maak me geen zorgen over onze kracht." Horner erkent wel dat er her en der wat in- en uitloop is bij Red Bull. "Natuurlijk zal er altijd wat beweging zijn tussen de teams."

Red Bull haalde ruim 200 mensen weg bij Mercedes

Dat Wolff zo druk bezig is met het personeel van Red Bull, daar kan Horner eigenlijk alleen maar om lachen. "Mercedes, wij hebben 220 mensen van HPP [Mercedes High Performance Powertrains, red.] naar Red Bull Powertrains gehaald, dus als we het hebben over het verliezen van mensen, zou ik me meer zorgen maken over 200 man, dan over één of twee", zo sneert Horner snoeihard richting zijn concullega van Mercedes.

