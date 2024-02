Toto Wolff, teambaas van Mercedes en in het vorige tijdperk in F1 de voornaamste concurrent van Red Bull Racing, heeft net zoals alle andere mensen die de koningsklasse volgen verrast gekeken naar het nieuwe concept waarmee de RB20 in Bahrein tijdens de testdagen de baan op ging. Naast dat Wolff lovend is over de 'moedige stap', heeft hij ook zijn vraagtekens.

In gesprek met het Oostenrijkse ORF reageert Wolff op het nieuwe concept van Red Bull voor het seizoen 2024, waar het tijdens de testdagen in Bahrein van vorige week ineens mee op de proppen kwam. Wolff herkent een paar dingen van het zero-sidepod concept dat Mercedes heeft gebruikt. 'Er zijn wel een paar dingen die ze hebben overgenomen van onze auto. Niet alleen de sidepods, maar natuurlijk hadden we ook onze engine cover. Die hebben wij destijds The Great Wall genoemd. Het is esthetisch gezien misschien niet mooi, maar de oplossing is wel logisch."

Vloer het belangrijkst

Toch zet Wolff ook zijn vraagtekens bij de keuze, omdat de sidepods niet allesbepalend zijn. Het is niet voor niets dat tijdens dit nieuwe tijdperk teams het liefst de vloer van de auto niet tonen. Volgens Wolff is dit het belangrijkste onderdeel van de auto's in het huidige tijdperk. "De echte performance komt door de vloer. Dit zijn grondeffectauto's, waarbij het ook gaat om de neerwaartse druk en de mechanische handlingskenmerken. Op dat gebied zijn ze de afgelopen jaren heel sterk geweest, en er zullen waarschijnlijk verdere ontwikkeling zijn geweest op dat gebied. Ik verwacht alleen niet zo'n radicale verandering als bij het bodywork."

Wolff ziet 'moedige stap' Red Bull

Volgens Wolff, die het concept dus zelf al heeft geprobeerd met Mercedes, is het zeker een gewaagde stap van Red Bull om naar de 'zeropods' te gaan. "Het is een moedige stap, want als ze conservatief te werk waren gegaan, zouden ze een echt goede auto verder hebben ontwikkeld. De data zullen je altijd leiden in de ontwikkeling, en de gegevens zullen waarschijnlijk hebben aangetoond dat deze nieuwe ontwikkelingen aanzienlijk meer neerwaartse druk met zich meebrengen. Anders zou Red Bull het niet hebben gedaan."

