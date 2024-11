Toto Wolff heeft nog eens teruggeblikt op het onderzoek rondom Susie Wolff dat er vanuit de FIA uiteindelijk niet zou komen. Volgens Wolff werd dit onderzoek aangewakkerd door Christian Horner en Red Bull Racing.

In The Guardian gaat Wolff in op de situatie rondom zijn vrouw Susie Wolff, die in 2023 van belangenverstrengeling werd verdacht via haar positie bij de FIA. Wolff raakt nog steeds geïrriteerd als hij het erover moet hebben. “Ik kan een hoop sh*t hebben. Ik ben dat gewend. Maar als je vrouw in een conflict wordt getrokken waar ze niets mee van doen heeft en haar reputatie wordt beschadigd, dan is er een lijn overschreden." Die lijn werd door acht van de negen teams niet overschreden, aldus Wolff.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen mag in IMSA-bolide rijden tijdens sponsordag Honda

Red Bull en Horner hadden het op Susie Wolff gemunt

Nadat deze geruchten en het aangekondigde onderzoek van de FIA naar buiten was gekomen, besloten de teambazen volgens Wolff bijeen te komen voor en gezamenlijke verklaring. Hier wilde alle teams aan meewerken, behalve Horner en Red Bull. “Iedereen wilde een document ondertekenen waarin support werd uitgesproken, behalve door Christian. Voor zover ik het begrijp zei hij: ‘Ik heb mijn eigen Sky-interview en ik ga zeggen dat ik er geen deel van uitmaak. Ik teken het document niet.’ De andere negen teams zeiden: ‘Prima.’ Maar hem werd duidelijk verteld dat dat er niet goed uit zou zien en dat hij deel zou moeten uitmaken van de verklaring.” Daarna probeerde Wolff en de andere teambazen het nog eens, toen wel moet succes. “In de tweede poging probeerde hij [Horner] het woord ‘officieel’ in de verklaring te krijgen. Hij wilde een toevoeging waarin stond dat niemand [van de teambazen] officieel bij de FIA ​​had geklaagd. De andere teams zeiden: ‘Prima. Wij doen onze verklaring en jij doet de jouwe.’ Uiteindelijk ondertekende hij het."

Wolff 'kan niet meer vertrouwen' op Horner

Na dit statement besloot de FIA om geen onderzoek te doen en de situatie te laten zoals het was. Toch voelde Wolff niet de behoefte om daarna nog met Horner te praten. "Nee. Ik denk niet dat je kunt vertrouwen op wat hij zegt. Ik denk dat [Susie] collateral damage was en dat het grotendeels voortkwam uit gebrek aan respect voor haar prestaties als vrouwelijke coureur en als bijdrage aan verandering. Het was ook een poging om mij te kwetsen door mijn vrouw niet te respecteren, en de pijnlijke reis die ze had afgelegd om te bereiken wat ze in en buiten de auto had gedaan, te bagatelliseren.”

Gerelateerd