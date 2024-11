Max Verstappen en Red Bull Racing bereiden zich deze week voor op de Grand Prix van Las Vegas, de 22ste race van 2024 en de eerste van de afsluitende triple header in F1. Toch heeft de Nederlander ook genoeg tijd om nog andere dingen te doen.

Verstappen gaat met 62 punten voorsprong op Lando Norris richting Amerika, een land waar hij de afgelopen jaren veel races won. Dit jaar echter niet want de Nederlander won zowel in Miami als in Austin niet. Het gaat allemaal sowieso wat moeizamer dan in 2022 en 2023 het geval was, want McLaren en Ferrari zijn concurrenten geworden en zelfs Mercedes is competitief. Als Verstappen in Las Vegas drie punten meer scoort dan Norris, kan de Nederlander echter wel zijn vierde kampioenschap op rij bijschrijven. Iets wat niet veel coureurs in F1 kunnen zeggen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en IMSA

Toch heeft Verstappen op meerdere manieren niet onder stoelen of banken geschoven dat hij ook fan is van enduranceracen. Zo is hij als simracer vaak actief namens Team Redline tijdens professionele simraces en gaf de Nederlander zelf ook al aan dat, als hij ooit in een andere raceklasse wil rijden, hij voor endurance zou gaan. Voor Verstappen kwam een droom uit toen hij tijdens een promotiedag van Honda de Honda Acura GTP mocht besturen. Het is voor het eerst dat Verstappen een sportscar in het echt mocht besturen. Deze auto is actief in in de GTP-klasse in IMSA, de Amerikaanse raceklasse waar onder meer ook Renger van der Zande actief in is. Sergio Perez mocht in een rally-auto rijden, Yuki Tsunoda in een IndyCar-auto en IndyCar-coureur Scott Dixon was aanwezig om de coureurs tips te geven. Zie hieronder de beelden.

